Zajc: Pričao sam s Livakovićem, za njega nema bolje opcije od Dinama. No nije laka situacija

Nogometaši Dinama okupili su se u ponedjeljak na početku priprema. Na blagdan Sveta tri kralja krenuo je onaj pravi pripremni tempo. Danas će "modri" odraditi prvi momčadski trening, a potom se zaputiti u Čatež, gdje će ostati do 17. siječnja.

Ondje će odraditi ključan dio priprema, no barem na početku s momčadi neće biti trener Mario Kovačević, koji se razbolio. On će se ekipi priključiti u Sloveniji. Prije treninga i puta u susjedstvo medijima se obratio Fran Topić, koji je eksplodirao na kraju polusezone.

- Okupili smo se još u ponedjeljak, danas nas čekaju trening i put. Nadam se da ćemo dobro odraditi pripreme i što bolje se pripremiti za nastavak sezone - rekao je Topić.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Što očekujete u narednom razdoblju?

- Normalno je sportski očekivati što bolje od sebe. Naši ciljevi su jasni. Želimo osvojiti prvenstvo i u Europi proći dalje. Sada je na nama da se pripremimo i spremni dočekamo prvu utakmicu.

U pripreme ulazite u drukčijem statusu, što očekujete od sebe?

- Imam velika očekivanja od sebe i vjerujem da mogu još više doprinijeti. Drago mi je da je godina završila kako je završila, da smo prvi na jesen i nadam se da će sve ići u još boljem smjeru.

Jeste li zadovoljni svojim igrama u završnici godine?

- Zadovoljan sam svojim igrama, ali očekujem još više od sebe i smatram da mogu još više doprinijeti - zaključio je Topić.

Kapetan Miha Zajc također se istaknuo kako je sezona odmicala te se, uz Josipa Mišića, nametnuo kao nezamjenjiva karika u sredini veznog reda.

- Dobra je bila pauza, odmorili smo se i bili s obiteljima. Svi smo se energetski napunili i spremni smo da u nastavku sezone budemo još bolji i nadogradimo naše igre. Dinamo uvijek ide po titulu i u Europi želi odigrati što bolje - rekao je Zajc.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Jeste li se zaželjeli jedni drugih?

- Pauza je trajala 14 dana, nisam dugo imao tako dugu stanku i to mi je dobro došlo. Sada imamo puno nove energije, jedva čekamo da počnu pripreme i da sve to odradimo pa da krenu utakmice. Bit će teško jer nas čeka puno susreta.

Što je nedostajalo u prvom dijelu sezone?

- Imamo puno mladih i novih igrača i trebalo nam je vremena da se uigramo i upoznamo. Na kraju smo uhvatili ritam, a u Europi se vidi da neke stvari moramo raditi bolje. Ove pripreme će nam dobro doći da se dodatno uigramo i onda će sve biti još bolje.

Očekivanja za nastavak?

- Moramo biti svjesni da smo Dinamo i da se od nas očekuje pobjeda u svakoj prvenstvenoj utakmici. U Europi moramo igrati kao na početku, imamo realne šanse za prolazak dalje. Moja osobna želja je da svi ostanemo zdravi, da konkurencija bude jaka i da budemo najbolji.

Imate 16 dana za tempiranje forme...

- Pauza nije bila preduga i tijekom odmora smo trenirali. Dobro će nam doći prvih deset dana jakih treninga, a odmah potom igramo i prijateljsku utakmicu. Nakon toga kreće jači ritam, koji jedva čekam. Bolje je igrati utakmice svaka tri dana nego samo trenirati po hladnoći. Od prve utakmice moramo pokazati ono što smo pokazivali u polusezoni. Steaua je vrlo važna utakmica i pobjedom bismo bili bliže prolasku dalje u Europi. U HNL-u moramo potvrditi kvalitetu i nastaviti koračati prema prvom mjestu.

Smatrate li da momčadi trebaju pojačanja tijekom zime?

- To nije pitanje za mene. U momčadi ima puno kvalitete i mladih igrača koji mogu pokazati još više. Tko će doći, a tko ne, odluka je na ljudima u klubu.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jeste li razgovarali s Dominikom Livakovićem o njegovu mogućem povratku u Dinamo?

- Razgovarali smo neki dan. Vi imate više informacija nego mi. On želi riješiti svoju situaciju i ponovno braniti, i to u sredini u kojoj se osjeća dobro i gdje ga ljudi vole. Nema bolje opcije od Dinama, ali to nije samo na njemu. Trenutačno je vezan uz dva kluba, Gironu i Fenerbahče, pa se i njih pita - zaključio je slovenski veznjak.