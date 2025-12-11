Kovačević: Dva smo gola zabili sami sebi, teško je tako igrati

Dinamo je nakon prva tri kola bio na samom vrhu Europske lige sa sedam bodova i gol-razlikom 7-3. Djelovalo je idilično, čak su neki pomislili da bi 'modri' mogli ući među najboljih osam i direktno se plasirati u osminu finala, no posljednja tri kola vratila su dinamovce u realnost i podsjetila na one stare neslavne dane kada su primali porcije u europskim natjecanjima.

Dinamo je izgubio od Betisa 3-1 u 6. kolu Europske lige i ugrozio plasman u eliminacijsku fazu. Preostala su još dva kola u kojima Kovačevićevu momčad čeka grčevita bitka za ulazak među 24 najbolja kluba. Još jednu agoniju su igrači priuštili svojim navijačima, plavi su u tri utakmice primili deset golova. Tri komada od Celte, porciju od četiri od Lillea i sada tricu od Betisa, uz počasni gol Galešića koji je samo malo ublažio sliku na semaforu.

I ova utakmica pokazala je koliko je Dinamo miljama daleko od kvalitete klubova iz lige petice. Opet su presudile pogreške kojim su dinamovci hranili igrače Betisa, a oni to nisu propustili. Kao da smo gledali deja vu s prethodne dvije utakmice. Poguban je bio period od 31. do 38. minute kada je Dominguez agoniju započeo autogolom u 31. minuti, a potom su Riquelme i Antony u četiri minute riješili utakmicu.

Mario Kovačević bio je u nevjerici još u prvom poluvremenu, prekrivao je lice rukama, nije zna što da napravi da razbudi svoju momčad koja je bila u raspadu. Pred njim je novi zadatak dizanja samopouzdanja igračima koje u nedjelju čeka teško gostovanje kod Istre u 17. kolu HNL-a.

- Znali smo da je težak protivnik, tako smo se pripremali, pokušali smo u tih prvih pola sata pokazati što možemo kad smo pravili, ali kada se protiv Španjolaca opustite, dogodi se ovo... Dva gola smo zabili sami sebi, teško je protiv toga igrati. Znali smo kako igraju, ali kada imaju kvalitetu takvu... Poslije prvog gola smo tih deset minuta bili u nokautu. Težak poraz - rekao je Kovačević u razgovoru za Arenu Sport.

Koja je bila ideja u igri?

-Da budemo čvrsti kroz tranziciju, znali smo da imaju problema kad nisu u posjedu, ali su opasni u kontri. Pokušali smo nešto kroz brzu tranziciju, ali nije nam uspjelo u prvih pola sata.

Kako vidite vaš sastav nakon šest kola?

- Ja sam vjerovao nakon tri utakmice i sedam bodova, znali smo da imamo jake protivnike, ali sam mislio da možemo bolje parirati. Kad seciramo utakmicu, s dosta stvari mogu biti zadovoljan, ali nismo spremni da svih 90 minuta budemo na razini. Imamo problema s ozljedama, mlada je momčad, uvijek netko pogriješi, a ovakve ekipe to kažnjavaju. Moramo učiti iz ovoga, imamo još dvije utakmice u Europi. Igramo doma prvu utakmicu, siguran sam da ćemo to pobijediti. A u zadnjem kolu u Danskoj pokušati osvojiti bod i proći dalje...

Hoće li biti novih dolazaka u prijelaznom roku?

- Bilo bi čudno da ne bude. Ove godine je bila rekonstrukcija ekipe, sada mora biti prva doselekcija. Imamo kvalitetu, puno igrača je pokazala da imaju ono što Dinamo traži. Radimo i učimo se, ne predajemo se, nismo se ni danas predali u drugom poluvremenu i to me veseli.

Ove godine imali smo veliku rekonstrukciju momčadi, treba napraviti selekciju. Imamo kvalitetu i igrače koji su ono što Dinamo traži. Ne predajemo se, nismo se ni danas predali u drugom poluvremenu i to me veseli. To je na tragu onog što želimo biti. Pokušavam dati svima priliku. Varela i ostali koji su ušli s klupe, bili su dobri. Znam da našim navijačima sad nije lako - zaključio je trener Dinama.