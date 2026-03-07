Kovačević: Hajduk nam je jedini konkurent ove sezone, ali nema razloga da stane naš dobar niz

U dobrom smo trenutku i dobro igramo. Pobijedili smo sve utakmice u proljetnom dijelu sezone i nema razloga da tako ne bude i dalje, uz dužno poštovanje Hajduku, poručio je trener Dinama Mario Kovačević. "Modri" će u nedjelju gostovati na Poljudu u najvećem hrvatskom derbiju koji je od 15 sati.

Kovačević je otkrio kako Ismael Bennacer i dalje ne konkurira za nastup, a trener Dinama neće moći računati ni na Matea Lisicu na Poljudu.

- Svaki je derbi drugačiji i izazovan. Veselimo se utakmici. Nema velikih promjena u kadru, na Bennacera i dalje ne možemo računati. Mislili smo da će Lisica moći, ali ipak neće. Nema ni Theophilea i Filipovića. U posljednjih mjesec dana imali smo ritam utakmica srijeda-subota, ali neki igrači uspjeli su se osvježiti - započeo je Kovačević.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ističe kako će Dinamo biti spreman za sve, ali i da očekuje napadački Hajduk.

- Pripremamo se za sve solucije. Hajduk uvijek hoće biti agresivan i napadati kad igra kod kuće, za to se pripremamo. Svi nešto govore, a koliko sam vidio, Hajduk se borio s Rijekom do zadnje minute. Neće nam ništa pokloniti. Prije svega, gledamo sebe i da budemo pravi. Ako će tako biti, možemo se nadati dobrom rezultatu.

Derbi dolazi u neugodnom trenutku za Hajduk. Dinamo će u slučaju pobjede pobjeći na 10 bodova prednosti devet kola prije kraja prvenstva. Neki smatraju da je zato derbi na Poljudu svojevrsna prva meč lopta za zagrebački klub.

- Svjestan sam da navijači to tako gledaju. Ali ja gledam svaku utakmicu kao utakmicu. Ovo je 25. kolo i želim da odigramo dobar susret. Nikad nije lagano igrati derbi, svaki je drugačiji i izazovan. Ali, u dobrom smo trenutku i dobro igramo. Pobijedili smo sve utakmice u proljetnom dijelu i nema razloga da ne idemo tako i dalje, uz dužno poštovanje Hajduku. Svjesni smo da neće biti lagano jer su nam jedini konkurent ove sezone.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pohvalio je trenera Hajduka.

- Ne igramo mi treneri, ali jako cijenim i poštujem kolegu Garciju, radio je super posao i u Istri.

Istaknuo je najveće opasnosti u sastavu Hajduka.

- Hajduk ima jako dobre individualce, ali općenito, možda ne igra isti nogomet kao mi. Ima puno padova, ali kao momčad dobro igra. Imaju Rebića, Livaju i Pukštasa koji sami mogu riješiti utakmicu. Igraju specifičan nogomet, ali vjerujem da možemo nametnuti svoj način igre. Mislim da smo dobro odigrali dva prijašnja derbija.

Trener Dinama naviknuo se na pritisak koji donosi derbi s Hajdukom.

- Ovo mi je već treći derbi, velika mi je čast biti dio ove priče. Drago mi je što će naši navijači biti na Poljudu u velikom broju i dat ćemo sve da budu sretni i veseli.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zadovoljan je ofenzivom igrom Dinama, koji zabija sve više golova u ligaškim utakmicama.

- Veseli me naša efikasnost u posljednje tri utakmice i što smo zabili najviše golova u ligi. Ali, najviše me veseli što znam da možemo i bolje. Imamo najboljeg strijelca lige (Belju, op. a.), ali tu su i drugi igrači. Želim da tako nastavimo - zaključio je trener Dinama.