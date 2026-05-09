Kovačević: Poziv Belji? Modrić i Dudu postali su igrači u HNL-u...

Dinamo je slavio s 2-0 u derbiju 34. kola Hrvatske nogometne lige protiv Hajduka. Time je Mario Kovačević (50), uz još ranije potvrđenu titulu, nadodao još jedan, makar neslužbeni, uspjeh u debitantskoj sezoni na klupi "modrih". Naime, zagrebački je klub ove sezone slavio u tri od četiri derbija uz jedan remi, što znači kako Kovačević još nije izgubio vječni derbi protiv Splićana.

POGLEDAJTE:

- Nema se što puno pričati, sve se, po meni, vidjelo na terenu. Odigrali smo baš kako je trebalo. Zabili smo dva gola, imali smo puno prilika da zabijemo i više. Odmorili smo i neke igrače za Kup, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo nismo pobijedili Hajduk u Zagrebu i koliko to znači našim navijačima - rekao je Kovačević na konferenciji za javnost.

Prekinuli ste niz bez pobjede protiv Hajduka na Maksimiru, a sjajno je izgledao i Bennacer...

- Da, dugo nismo pobijedili Hajduk na Maksimiru. Htio sam da zabijemo još koji gol. Pred nama je još finale Kupa, danas su dobri bili Zebić i Bennacer. Veseli me što je on na tragu onoga što želimo da bude. Oni ne dobivaju toliko minuta jer oni koji su na terenu igraju sjajno.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako ocjenjujete nastup Zebića?

- Nisam populist, da stavljam mlade igrače reda radi. Zebić je kapetan naših juniora, ali imamo dobre stopere. Sad se ukazala prilika za njega, nije uopće bitno što smo igrali s Hajdukom. Ima čvrstu glavu i odigrao je dobru utakmicu. Na mladim igračima je da iskorištavaju prilike. Ako ju je itko zaslužio, to je onda Zebić. Prošao je kroz sve uzraste Dinama i nadam se da će tako nastaviti i u seniorima.

Imate 18 bodova prednosti u odnosu na Hajduk..

- Oduvijek sam vjerovao u igrače. Ovaj je rezultat nešto što smo htjeli. Zabili smo najviše golova u povijesti Lige 10, nije to mala stvar. Znamo kakve je igrače Dinamo imao u prošlosti. Svaka je utakmica novo dokazivanje. Malo ćemo se poveseliti, ali moramo odmah razmišljati o finalu Kupa. Poštujemo Rijeku, ona je odlična momčad prema kojoj imamo puno poštovanja. Ali vjerujem da mi imamo još koju brzinu u odnosu na ovo danas. To će nam biti i potrebno.

Novi gol Belje, što mislite, prati li ga Dalić?

- Neću to komentirati, previše cijenim izbornika. Beljo svoje pokazuje na travnjaku.

Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Je li loša poruka za buduće igrače HNL-a ako igrač s 30 golova ne ide na Svjetsko prvenstvo?

- Modrić, Eduardo... Oni su postali igrači u HNL-u. Normalno da su postali bolji i nadogradili izvan HNL-a. Vjerujem da bi Eduardo bio i najbolji strijelac Premier lige da se nije ozlijedio. Pogledajte našu momčad iz Rusije 2018. godine, puno i je igrača provelo nekoliko godina u HNL-u. Izbornik je isto bio trener u HNL-u, ne govorim ja o njemu dobro zato što smo prijatelji, nego zato što je napravio svjetsko čudo. I to je učinio s većinom igrača koje je proizveo HNL. Svake godine liga gubi naše najbolje talente, a zamjenjuju ih stranci koji su lošije kvalitete. Do moje bolesti sam igrao niželigaški nogomet. Nisam ga igrao radi novaca. Sve je to naš hrvatski nogomet.

Kako ocjenjujete sezonu?

- Ovo je sigurno moja najbolja trenerska sezona, ali nećemo još izvlačiti zaključke. Imamo još finale Kupa. Rano smo osvojili prvenstvo, malo me bilo strah kako ćemo reagirati zbog toga. Dobro što je ovakva utakmica, s protivnikom kao što je Hajduk, bila četiri dana prije finala Kupa. Poslije finala će neki igrači dobiti odmor - poručio je trener Kovačević.

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U izjavi za MaxSport, Kovačević je potvrdio kako će standardni stoperski par McKenna - Dominguez biti spreman za Rijeku.

- McKenna je u redu, nismo htjeli s njime riskirati. Stisnuo bi zube da je trebalo, ali u srijedu je bitnija utakmica. Ova je bila za prestiž. On i Dominguez bit će spremni - rekao je pa komentirao činjenicu da će "modri" imati dan manje odmora uoči finala Kupa.

- Znam da su neki treneri kukali, ali je tako kako je. Imamo dovoljno vremena, četiri dana da u srijedu budemo pravi. Pravi finale će biti na prelijepom stadionu, s puno naših navijača - zaključio je trener Dinama.