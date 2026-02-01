Kovačević: Imamo problema s ozljedama i umorom, ali jedva čekamo revanširati se Vukovaru

Nakon poraza kod Midtjyllanda u posljednjem kolu Europske lige (2-0) i plasmana u nokaut fazu s 23. pozicije Dinamo se okreće HNL-u, u ponedjeljak od 18 sati dočekuje Vukovar i ima priliku dodatno se odlijepiti na vrhu ljestvice nakon poraza Hajduka u Velikoj Gorici.

Trener Mario Kovačević u razgovoru za klupske kanale osvrnuo se na ždrijeb šesnaestine finala europskog kupa koji mu je donio belgijski Genk (19. veljače u Zagrebu, 26. u gostima).

- Sretni smo i zadovoljni što smo ostvarili prvi cilj i prošli u drugi krug Europske lige. Sve su to dobre i kvalitetne momčadi. Genk ima malo problema u belgijskoj ligi, u sredini je tablice. Vjerujem da možemo s njima, rekao sam to i nakon utakmice u Danskoj. Svakoga cijenimo i poštujemo, za 20 dana bit ćemo u dobrom stanju. Razmišljamo prije svega o prvoj utakmici i na uzvrat otići s pobjedom, dat ćemo sve od sebe da tako bude - rekao je Kovačević.

Dinamo je u prvom krugu prvenstva izgubio od Vukovara, bila je to utakmica ispod svake razine za "modre".

- Stalno govorimo da nam je hrvatska liga najvažnija. Tako radimo i pripremamo se. Cijenimo i poštujemo Vukovar, imamo sportski motiv jer smo tamo izgubili od njih. Jedva čekam, a i moji igrači da im se revanširamo na terenu, da im pokažemo da je to bio samo slab dan - rekao je Kovačević i nastavio:

- Imamo problema sa sitnim ozljedama, donekle i umorom, ali igrači dobro treniraju i od prve minute idemo na najjače. Uz uvažavanje Vukovara, želimo samo tri boda.

Protivnik je još itekako živ u borbi za ostanak, ima 15 bodova u 19 ovosezonskih utakmica.

- Svaka čast Vukovaru. Bori se, ušao je u prvu ligu i ne da se. Posebno pred kraj prvenstva (prvog dijela, op.a.) je ne samo osvajao bodove, nego i igrao jako dobro. Vidim i pripreme, osvojili su turnir u Medulinu, prvo kolo jako dobro protiv Lokomotive (poraz 2-1, op.a.). Da su osvojili bod ili bodove, nitko ne može reći da bi bilo nezasluženo. Moramo cijeniti i poštovati, ima tamo dobrih i kvalitetnih igrača koje vodi kolega Čabraja, kvalitetan i odličan trener. Ne smijemo se ni u jednom trenutku opustiti. Najbolja nam je opomena zadnja utakmica u Vinkovcima koju smo izgubili. Svjesni su toga moji igrači, mi smo najvažniji, da shvatimo ozbiljno. Nema razloga da drugačije bude.

Velika vijest posljednjega siječanjskog tjedna dolazak je Dominika Livakovića koji će odmah i startati nakon što pet mjeseci nije branio za klub.

- Možemo ga očekivati. On je u treningu, odradio je tri treninga. Jedva čekam i ja, znamo kakvu kvalitetu ima i siguran sam da će je donijeti na terenu. Ali i u svlačionici, znamo da je osvajao trofeje s Dinamom, bio je treći na svijetu i svi od njega mogu samo učiti. Evo, veselim se da sutra kreće s nama.

Kakvo je stanje s ozlijeđenima? Trojica igrača u međuvremenu su i napustila klub, radi se o Robertu Mudražiji koji je otišao u AEK Larnacu, Gonzalu Villaru (Elche) i Sandru Kulenoviću (Torino).

- Nema Filipovića i Bennacera u odnosu na prvo kolo protiv Osijeka, još su ta istegnuća. Vidjet ćemo za Scotta McKennu, imamo danas još trening. Ima još par igrača koji imaju neke sitne ozljede. Samo 100 posto spremni će biti u kadru za Vukovar, ima nas dosta. Što se tiče promjena, čulo se da su otišla tri igrača. Nama je Sandro Kulenović itekako bio bitan, ali ja im stvarno želim sreću u daljnjoj karijeri, ovih šest mjeseci. A mi se okrećemo onima koji ostaju tu. Imamo dobre, kvalitetne igrače koji će ih zamijeniti. Uz ove igrače koji ne mogu, ostali su spremni i jedva čekamo utakmicu - zaključio je Kovačević.