Kovačević između 'dvije vatre': Europska liga u novoj sezoni ili revanš Rijeci i povijesni trofej

Kovačevićev rock and roll u Slaven Belupu došao je do posljednje stanice turneje. Trener 'farmaceuta' nije uspio odsvirati kako je htio, a posebice kako su htjeli navijači Dinama, u posljednjem kolu HNL-a, a sad je ispred njega uzvratna utakmica finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Imali su mu što za poručiti Riječani s tribina u žaru borbe za ligašku titulu, a Mario (50) iako je naizgled miran, u njemu čuči pravi borac i osoba koja se želi dokazati nakon svega što je prošao u životu, ali posebice i na trenerskoj klupi. Gotovo je jasno da će iduće sezone sadašnji trener 'farmaceuta' voditi Dinamo, a s obzirom na to je u popriličnom 'problemu' pred posljednju utakmicu na klupi Koprivničana.

Naime, podigne li Slaven Belupo Rabuzinovo sunce, klub će ići u kvalifikacije za Europsku ligu i u tom se natjecanju boriti za Europu, a mogao bi to za njega biti popriličan problem. Ako to napravi, njegov će budući klub biti u problemu jer će igrati kvalifikacije za Konferencijsku ligu i to od drugog pretkola čije su utakmice na rasporedu 24. i 31. srpnja pa bi to mogla biti još jedna duga 'modra' sezona.

Rijeka: Rijeka i Slaven Belupo sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S druge strane, osvoji li Rijeka Kup, Dinamo će iduće sezone direktno ući u Europsku ligu, nema nikakve muke s pretkolima, tempiranjem forme i ostalim, već s novim vodstvom u miru mogu odraditi cijeli proces priprema, krenuti u sezonu HNL-a i aklimatizirati se na sve promjene koje su ih snašle. A uz sve to, Riječani bi tako 'osigurali' i Varaždinu pretkolo Konferencijske lige.

Bez obzira na sve, Kovačević je iznimno motiviran da napravi povijesni uspjeh s klubom u kojem je proveo mnogo vremena kao igrač, a na kraju krajeva i iznimno se uspješno vratio trenerskom poslu nakon velike životne borbe i nema govora ni o kakvim kalkulacijama. Dodatna motivacija je i poraz u posljednjem kolu te 'bockanja' riječkih navijača...

Podsjetimo, nakon 1-1 u Koprivnici, uzvratna utakmica finala Hrvatskog kupa na rasporedu je u četvrtak, 29. svibnja, s početkom u 19 sati na Rujevici.