Kovačević je potvrdio prodaju prvotimca Dinama! 'Radio je stvari koje navijači ne vide...'

Bio je jako bitan igrač, radio je puno stvari koje navijači ne vide, riječi su kojima je trener Dinama Mario Kovačević potvrdio odlazak veznog igrača Dejana Ljubičića (28). Podsjetimo, Ljubičić je ljetos stigao na Maksimir kao besplatan igrač, a odlazi u redove njemačkog drugoligaša Schalkea nakon pola godine.

Ljubičić je u četvrtak počeo utakmicu sedmog kola Europske lige između Dinama i rumunjskog FCSB-a, u kojoj su "modri" slavili 4-1, a samo dan kasnije dogovorio je transfer u Njemačku. Kovačević je u subotu ujutro najavio ogled protiv Osijeka (nedjelja, 17.45 sati), u kojem je potvrdio odlazak veznjaka.

- Saznali smo da ima ponudu nakon utakmice sa Steauom i da bi mogao otići. Bio je jako važan igrač, radio je puno stvari koje mnogi navijači ne vide, puno trke i rada. Da, mogao je on još i bolje, ali ja sam mu zahvalan na svemu što je dao Dinamu. Želim sve najbolje u Schalkeu, a mi imamo sad i druge igrače u veznom redu, vidjet ćemo tko će zaigrati u Osijeku - rekao je Kovačević.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Trener Dinama nekoliko je puta pogledao utakmicu protiv FCSB-a i vrlo je zadovoljan onime što su pokazali njegovi igrači.

- Nekoliko sam puta pogledao utakmicu i jako sam zadovoljan. Pokazali smo jako puno dobrih stvari, prva tri gola iz tri odlične akcije, kod četvrtog se Kule odlično izborio za loptu. Bilo je i lošijih stvari, svjesni smo toga i na tome radimo. Ali, protiv Osijeka ćemo biti i bolji. Dobro smo krenuli u drugi dio sezone, tako želimo i nastaviti.

'Osijek je dvosjekli mač'

Osijek je završio jesensku polusezonu kao zadnjeplasirani klub HNL-a. Kovačević je svjestan da pogled na tablicu može prevariti.

- Kad pogledam ljestvicu i vidim da su posljednji, to je dvosjekli mač. Oni su druga momčad u odnosu na jesen. Gledali smo njihove utakmice s priprema, tako se i pripremamo, znamo da su jači nego što su bili. Nikad nije lagano na Opus Areni, bez obzira koji je Osijek na ljestvici, čeka nas teška utakmica.

Zagreb: Dinamov trener, Mario Kovačević, najavio utakmicu sa Osijekom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nada se kako će Željko Sopić još malo pričekati prvu pobjedu s Osijekom.

- Neka još malo pričeka na tu prvu pobjedu. Poštujem kolegu Sopića, uz svako uvažavanje njega i Osijeka, vjerujem u svoju momčad i da ćemo opet iz Osijeka otići s tri boda.

Ismael Bennacer vratit će se nakon ozljede...

- Vraća se Bennacer, nema Kulenovića zbog četiri kartona. Valinčić, Lisica i Tabinas treniraju, ali nisu još spremni za igranje, ostali su na raspolaganju - zaključio je trener Dinama.