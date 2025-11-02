Dinamo briljira protiv velikih rivala, ali kiksaju protiv malih! Kovačević "Mister Derby" s pet pobjeda nad rivalima, no problemi protiv manjih klubova prijete sezoni
Kovačević je trenerski 'Mister Derby', ali ovo ga mora brinuti
I dok se navijači Dinama zabavljaju analizom igre "modrih" koja ne ulijeva previše povjerenja s obzirom na 20-ak milijuna eura, koliko je Zvonimir Boban proteklog ljeta upumpao u novu momčad i koja je imala bezbrižno ljeto po pitanju europskih kvalifikacija, Mariju Kovačeviću jedna se činjenica ne može poreći.
Prošlosezonski Dinamo imao je očajne rezultate protiv protivnika iz "velike četvorke" hrvatskog nogometa. Nakon početnog trijumfa u Osijeku, uslijedilo je čak 10 utakmica bez pobjede, a skor je kozmetički popravio u završna tri derbija i tako ostao i igri za naslov do posljednjeg kola, koji ipak nije i osvojio.
Ova sezona, pak, nudi potpuno drugačiju sliku. Dinamo je već izgubio tri utakmice i jednom remizirao, ali sve protiv nominalno manjih klubova (Varaždin, Gorica, Lokomotiva, Vukovar), dok je u utakmicama protiv najvećih rivala besprijekoran!
Kovačević bi, s obzirom na učinak u tim utakmicama s najvećim nabojem, mogao dobiti nadimak "Mister Derby", kakvu je nekad po golgeterskom učinku imao Hilal Soudani, jer ima pet pobjeda u pet dvoboja. U prvom krugu sredio je Osijek, Rijeku pa Hajduk u gostima, sve bez primljenog gola (2-0), a u protekla dva tjedna na Maksimiru, uz ipak bitno manje uvjerljivu igru, preskočio Osijek i Rijeku 2-1.
Prije dvije sezone "modri" su u 16 utakmica protiv ovih protivnika pobijedili njih 10 (62,5 posto), prošle sezone svega četiri (31 posto), a ove sezone su, dakle, stotopostotni! I to ih trenutačno drži iznad vode, u dohvatljivom zaostatku za Hajdukom, s kojim su izjednačeni uz utakmicu više.
Jasno je da je trener Dinama najviše posla ima u motiviranju igrača za male utakmice, a prva iduća upravo je takva, gostovanje kod Istre u Puli, gdje je proteklih godina imao puno problema. Štoviše, u zadnje dvije nije pobijedio, a od zadnjih šest utakmica dobio je samo dvaput.
Dinamo protiv "velike četvorke"
Sezona 2024/25. (4 pobjede, 3 remija, 6 poraza)
- 11. kolovoza: Osijek - Dinamo 1-2
- 1. rujna: Rijeka - Dinamo 1-1
- 13. rujna: Dinamo - Hajduk 0-1
- 27. listopada: Dinamo - Osijek 2-4
- 23. studenog: Dinamo - Rijeka 0-0
- 1. prosinca: Hajduk - Dinamo 1-0
- 2. veljače: Osijek - Dinamo 2-1
- 22. veljače: Rijeka - Dinamo 4-0
- 26. veljače: Dinamo - Osijek 0-1 (Kup)
- 2. ožujka: Dinamo - Hajduk 2-2
- 12. travnja: Dinamo - Osijek 2-0
- 27. travnja: Dinamo - Rijeka 1-0
- 3. svibnja: Hajduk - Dinamo 1-3
Sezona 2025/26. (5 pobjeda, 0 remija, 0 poraza)
- 2. kolovoza: Osijek - Dinamo 0-2
- 16. kolovoza: Rijeka - Dinamo 0-2
- 20. rujna: Hajduk - Dinamo 0-2
- 18. listopada: Dinamo - Osijek 2-1
- 1. studenog: Dinamo - Rijeka 2-1
