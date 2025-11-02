Obavijesti

Sport

Komentari 13
POGLEDAJTE STATISTIKU

Kovačević je trenerski 'Mister Derby', ali ovo ga mora brinuti

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević je trenerski 'Mister Derby', ali ovo ga mora brinuti
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamo briljira protiv velikih rivala, ali kiksaju protiv malih! Kovačević "Mister Derby" s pet pobjeda nad rivalima, no problemi protiv manjih klubova prijete sezoni

I dok se navijači Dinama zabavljaju analizom igre "modrih" koja ne ulijeva previše povjerenja s obzirom na 20-ak milijuna eura, koliko je Zvonimir Boban proteklog ljeta upumpao u novu momčad i koja je imala bezbrižno ljeto po pitanju europskih kvalifikacija, Mariju Kovačeviću jedna se činjenica ne može poreći.

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 02:07
Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prošlosezonski Dinamo imao je očajne rezultate protiv protivnika iz "velike četvorke" hrvatskog nogometa. Nakon početnog trijumfa u Osijeku, uslijedilo je čak 10 utakmica bez pobjede, a skor je kozmetički popravio u završna tri derbija i tako ostao i igri za naslov do posljednjeg kola, koji ipak nije i osvojio.

Ova sezona, pak, nudi potpuno drugačiju sliku. Dinamo je već izgubio tri utakmice i jednom remizirao, ali sve protiv nominalno manjih klubova (Varaždin, Gorica, Lokomotiva, Vukovar), dok je u utakmicama protiv najvećih rivala besprijekoran! 

ŽUSTRA RASPRAVA Maksimirski zapad brani Mišića: 'Komu navijači odgovaraju za prekide? Ostavite se kapetana'
Maksimirski zapad brani Mišića: 'Komu navijači odgovaraju za prekide? Ostavite se kapetana'

Kovačević bi, s obzirom na učinak u tim utakmicama s najvećim nabojem, mogao dobiti nadimak "Mister Derby", kakvu je nekad po golgeterskom učinku imao Hilal Soudani, jer ima pet pobjeda u pet dvoboja. U prvom krugu sredio je Osijek, Rijeku pa Hajduk u gostima, sve bez primljenog gola (2-0), a u protekla dva tjedna na Maksimiru, uz ipak bitno manje uvjerljivu igru, preskočio Osijek i Rijeku 2-1.

Prije dvije sezone "modri" su u 16 utakmica protiv ovih protivnika pobijedili njih 10 (62,5 posto), prošle sezone svega četiri (31 posto), a ove sezone su, dakle, stotopostotni! I to ih trenutačno drži iznad vode, u dohvatljivom zaostatku za Hajdukom, s kojim su izjednačeni uz utakmicu više.

Jasno je da je trener Dinama najviše posla ima u motiviranju igrača za male utakmice, a prva iduća upravo je takva, gostovanje kod Istre u Puli, gdje je proteklih godina imao puno problema. Štoviše, u zadnje dvije nije pobijedio, a od zadnjih šest utakmica dobio je samo dvaput.

Statistika Dinama

Foto: Sofascore za 24sata

Dinamo protiv "velike četvorke"

Sezona 2024/25. (4 pobjede, 3 remija, 6 poraza)

  • 11. kolovoza: Osijek - Dinamo 1-2
  • 1. rujna: Rijeka - Dinamo 1-1
  • 13. rujna: Dinamo - Hajduk 0-1
  • 27. listopada: Dinamo - Osijek 2-4
  • 23. studenog: Dinamo - Rijeka 0-0
  • 1. prosinca: Hajduk - Dinamo 1-0
  • 2. veljače: Osijek - Dinamo 2-1
  • 22. veljače: Rijeka - Dinamo 4-0
  • 26. veljače: Dinamo - Osijek 0-1 (Kup)
  • 2. ožujka: Dinamo - Hajduk 2-2
  • 12. travnja: Dinamo - Osijek 2-0
  • 27. travnja: Dinamo - Rijeka 1-0
  • 3. svibnja: Hajduk - Dinamo 1-3

Sezona 2025/26. (5 pobjeda, 0 remija, 0 poraza)

  • 2. kolovoza: Osijek - Dinamo 0-2
  • 16. kolovoza: Rijeka - Dinamo 0-2
  • 20. rujna: Hajduk - Dinamo 0-2
  • 18. listopada: Dinamo - Osijek 2-1
  • 1. studenog: Dinamo - Rijeka 2-1

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu
Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića
POGLEDAJTE VIDEO

Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025