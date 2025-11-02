Kovačević je trenerski 'Mister Derby', ali ovo ga mora brinuti

I dok se navijači Dinama zabavljaju analizom igre "modrih" koja ne ulijeva previše povjerenja s obzirom na 20-ak milijuna eura, koliko je Zvonimir Boban proteklog ljeta upumpao u novu momčad i koja je imala bezbrižno ljeto po pitanju europskih kvalifikacija, Mariju Kovačeviću jedna se činjenica ne može poreći.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prošlosezonski Dinamo imao je očajne rezultate protiv protivnika iz "velike četvorke" hrvatskog nogometa. Nakon početnog trijumfa u Osijeku, uslijedilo je čak 10 utakmica bez pobjede, a skor je kozmetički popravio u završna tri derbija i tako ostao i igri za naslov do posljednjeg kola, koji ipak nije i osvojio.

Ova sezona, pak, nudi potpuno drugačiju sliku. Dinamo je već izgubio tri utakmice i jednom remizirao, ali sve protiv nominalno manjih klubova (Varaždin, Gorica, Lokomotiva, Vukovar), dok je u utakmicama protiv najvećih rivala besprijekoran!

Kovačević bi, s obzirom na učinak u tim utakmicama s najvećim nabojem, mogao dobiti nadimak "Mister Derby", kakvu je nekad po golgeterskom učinku imao Hilal Soudani, jer ima pet pobjeda u pet dvoboja. U prvom krugu sredio je Osijek, Rijeku pa Hajduk u gostima, sve bez primljenog gola (2-0), a u protekla dva tjedna na Maksimiru, uz ipak bitno manje uvjerljivu igru, preskočio Osijek i Rijeku 2-1.

Prije dvije sezone "modri" su u 16 utakmica protiv ovih protivnika pobijedili njih 10 (62,5 posto), prošle sezone svega četiri (31 posto), a ove sezone su, dakle, stotopostotni! I to ih trenutačno drži iznad vode, u dohvatljivom zaostatku za Hajdukom, s kojim su izjednačeni uz utakmicu više.

Jasno je da je trener Dinama najviše posla ima u motiviranju igrača za male utakmice, a prva iduća upravo je takva, gostovanje kod Istre u Puli, gdje je proteklih godina imao puno problema. Štoviše, u zadnje dvije nije pobijedio, a od zadnjih šest utakmica dobio je samo dvaput.

Statistika Dinama

Foto: Sofascore za 24sata

Dinamo protiv "velike četvorke"

Sezona 2024/25. (4 pobjede, 3 remija, 6 poraza)

11. kolovoza: Osijek - Dinamo 1-2

1. rujna: Rijeka - Dinamo 1-1

13. rujna: Dinamo - Hajduk 0-1

27. listopada: Dinamo - Osijek 2-4

23. studenog: Dinamo - Rijeka 0-0

1. prosinca: Hajduk - Dinamo 1-0

2. veljače: Osijek - Dinamo 2-1

22. veljače: Rijeka - Dinamo 4-0

26. veljače: Dinamo - Osijek 0-1 (Kup)

2. ožujka: Dinamo - Hajduk 2-2

12. travnja: Dinamo - Osijek 2-0

27. travnja: Dinamo - Rijeka 1-0

3. svibnja: Hajduk - Dinamo 1-3

Sezona 2025/26. (5 pobjeda, 0 remija, 0 poraza)

2. kolovoza: Osijek - Dinamo 0-2

16. kolovoza: Rijeka - Dinamo 0-2

20. rujna: Hajduk - Dinamo 0-2

18. listopada: Dinamo - Osijek 2-1

1. studenog: Dinamo - Rijeka 2-1