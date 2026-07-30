Kovačević: Jedva čekam da naš Stojković krene igrati. Rotacije? Da, mijenjat ćemo, svi su bitni

Nakon osigurane najmanje Konferencijske lige i prolaska u treće pretkolo Lige prvaka protiv Thuna (ukupnih 4-3), Dinamo kreće u obranu naslova prvaka Hrvatske. U petak u 20 sati na Maksimiru će "modri" ugostiti Slaven Belupo u prvom kolu HNL-a. Momčad Marija Kovačevića sada ima nešto ubitačniji ritam jer ju u utorak već očekuje susret protiv Kauno Žalgirisa. Utakmicu protiv Slavena najavio je trener Kovačević.

Prva domaća utakmica, kakav je dojam?

- Važan je dobar start, dobro je da smo prošli Europu. Prvenstvo je uvijek bitno i dat ćemo sve od sebe da pokažemo i dokažemo da želimo vratiti titulu. Svi su zdravi, jedva čekamo tu prvu utakmicu i imamo želju da krenemo s tri boda. Cilj je obrana naslova.

Što očekujete od Slavena?

- Drago mi je da s njima otvaramo. Promijenili su dosta igrača, neće se doći samo braniti. Htjet će nas iznenaditi. Puno su utakmica igrali na pripremama, jako su dobro odigrali, zabijali golove i to analiziramo. Mi igramo doma, dobro smo krenuli u Europi i fokus je samo na nama. Od prve minute krećemo po pobjedu..

Druga sezona u Dinamu, što biste promijenili?

- Ne bih ništa puno mijenjao, ostvarili smo sve ciljeve prošle sezone. Htio bih da uzmemo koji bod više, da zabijemo još koji gol više i primimo gol manje, tu se možemo popraviti. Ima puno ciljeva koje želimo ostvariti.

Žestok je ritam utakmica, hoće li biti rotacija?

- Meni je puno lakše kada je meni ekipa formirana, lakše mi je sada nego na početku prošle sezone. Vjerujem sve igrače i rotirat ćemo. Ova zadnja utakmica je pokazala da imamo širinu, fokus je na svim igračima, dobit će svi priliku. Jako će biti bitni i igrači na klupi, rotirat ćemo sigurno u odnosu na Thun.

Napokon će na teren Luka Stojković.

- Jedva sam čekao da Stojke krene. Preživjeli smo Europu bez njega i sad kreće. Dobro je da igra jednu utakmicu prije Europe. On čini igrače boljima. Drago mi je da će sutra igrati.

Kauno Žalgiris u Ligi prvaka? Na prvu slabiji protivnici od Thuna

- Fokus je samo na prvenstvu. Nema podcjenjivanja u Europi. Prvo Slaven pa dalje razmišljamo.

Kako gledate na ostale naše klubove u Europi?

- Pratim koliko stignem, ali meni je fokus samo na Dinamu. Sve ih cijenim i poštujem, ali gledam sebe i naše želje. Bez obzira na ostatak, želim nam obranu titule. Europa? Iskreno vjerujem da svi mogu proći dalje.