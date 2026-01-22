Kovačević: Na mene se vikalo, a tek se sad formira udarnih 11. Drugi dio je bio veliko guštanje

Dinamo je jako dobro otvorio drugi dio sezone. U sedmom kolu Europske lige pao je FCSB na Maksimiru s 4-1 i Dinamo se približio proljeću u Europi. Dion Drena Beljo zabio je dva gol, dodali su po jedan Bakrar i Kulenović. Mario Kovačević bio je jako zadovoljan nakon susreta, a sve je komentirao za Arenusport.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

- Zaslužili smo pobjedu, vjerovali smo, bili bolji i to smo pokazali. Jako dobrih 30 minuta, pa smo malo popustili. Imaju naprijed kvalitetu i zabili su nam pa sam se i ljutio na njih zbog toga na poluvremenu. Drugo poluvrijeme je bilo po našem guštu, bili smo sjajni, svi koji su ušli bili su dobri. Zaslužena pobjeda, htjeli smo takvu pobjedu i to nas veseli - rekao je pa dodao:

- Za Sandra što reći, koliko god minuta da igra, odigra sjajno, uvijek je opasan. Belju nisam htio mijenjati prije, Sandro je iskoristio svoju priliku i sretan sam. Dion trenira jako dobro, sve je bolji i to pokazuje na terenu. Sve je bilo kako treba.

Komentirao je pripreme i momčad.

- Jako dobra odluka je bila da ne idemo daleko od Zagreba. Pripremili smo se na zaleđen teren i na kraju krajeva odradili dobre pripreme. Približavamo se onome kako bi trebalo izgledati. Malo galame na mene, a mi tek sad formiramo prvih 11 i 12 igrača, a na mene galame zašto ne igraju neke zamjene. Na treninzima se vidi napredak, puno je bolje sve i danas ste sve vidjeli. Vjerujem u ekipu, drago mi je da smo ovako nastavili sezonu. Vjerujem da možemo dalje nastaviti ovako - zaključio je Kovačević