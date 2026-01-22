Obavijesti

Sport

Komentari 7
NAKON POBJEDE

Kovačević: Na mene se vikalo, a tek se sad formira udarnih 11. Drugi dio je bio veliko guštanje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Kovačević: Na mene se vikalo, a tek se sad formira udarnih 11. Drugi dio je bio veliko guštanje
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Malo galame na mene, a mi tek sad formiramo prvih 11 i 12 igrača, a na mene galame zašto ne igraju neke zamjene. Na treninzima se vidi napredak, puno je bolje sve i danas ste sve vidjeli, rekao je trener 'modrih'

Admiral

Dinamo je jako dobro otvorio drugi dio sezone. U sedmom kolu Europske lige pao je FCSB na Maksimiru s 4-1 i Dinamo se približio proljeću u Europi. Dion Drena Beljo zabio je dva gol, dodali su po jedan Bakrar i Kulenović. Mario Kovačević bio je jako zadovoljan nakon susreta, a sve je komentirao za Arenusport.

UEFA Europa League - Dinamo Zagreb v FCSB
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

- Zaslužili smo pobjedu, vjerovali smo, bili bolji i to smo pokazali. Jako dobrih 30 minuta, pa smo malo popustili. Imaju naprijed kvalitetu i zabili su nam pa sam se i ljutio na njih zbog toga na poluvremenu. Drugo poluvrijeme je bilo po našem guštu, bili smo sjajni, svi koji su ušli bili su dobri. Zaslužena pobjeda, htjeli smo takvu pobjedu i to nas veseli - rekao je pa dodao:

- Za Sandra što reći, koliko god minuta da igra, odigra sjajno, uvijek je opasan. Belju nisam htio mijenjati prije, Sandro je iskoristio svoju priliku i sretan sam. Dion trenira jako dobro, sve je bolji i to pokazuje na terenu. Sve je bilo kako treba.

Komentirao je pripreme i momčad.

- Jako dobra odluka je bila da ne idemo daleko od Zagreba. Pripremili smo se na zaleđen teren i na kraju krajeva odradili dobre pripreme. Približavamo se onome kako bi trebalo izgledati. Malo galame na mene, a mi tek sad formiramo prvih 11 i 12 igrača, a na mene galame zašto ne igraju neke zamjene. Na treninzima se vidi napredak, puno je bolje sve i danas ste sve vidjeli. Vjerujem u ekipu, drago mi je da smo ovako nastavili sezonu. Vjerujem da možemo dalje nastaviti ovako - zaključio je Kovačević

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika
VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

VIDEO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je ostvario jako važna tri boda u Europskoj ligi. Bakrar je načeo goste, dva je zabio Beljo i Kulenović stavio točku na i. Jako dobra predstava Kovačevićeve momčadi
Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore
FOTO: ROMANTIKA NA JEZERU

Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore

Dan nakon gola Arsenalu u Ligi prvaka veznjak Intera i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić oženio je Šibenčanku Mateu Rak uz obalu jezera Como u privatnoj ceremoniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026