Kovačević na prijateljsku u Senj vodi mlade nade: Belinho (16) i Varela (16) zajedno u seniorima

Dok su mnogi u reprezentacijama, klubovi treniraju i čekaju iduće prvenstveno kolo, ili pak se na prijateljskim utakmicama pripremaju za nastavak sezone. Tako će i Dinamo koji nema igrača u seniorskoj reprezentaciji Hrvatske, ali ima u mnogim drugima. Trener Mario Kovačević povest će momčad na 105. rođendan sinjskog Nehaja gdje će s trećeligašem odigrati prijateljsku utakmicu, a priliku će dobiti brojni juniori i kadeti.

Zna Kovačević da ima široku rotaciju u seniorima, ali i kako mu sad slijede utakmice u Europi, HNL-u, doći će i Kup pa će priliku dobiti jako puno igrača. Upravo protiv čvrstog trećeligaša na terenu će tako zajedno biti dva velika talenta, Belinho (16) koji je u Dinamu već neko vrijeme i Cardoso Varela (16) koji je početkom godine s Belinhom igrao u kadetima. Tad su oduševili na krilima, a sad će ponovno igrati zajedno.

Debitirat će Slovenac Miha Zajc (31), nakon ozljede se vraća Kevin Theophile (35). Svi će oni dobro doći treneru Kovačeviću koji će, možda i potaknut događanjima u ligama petice gdje 15 i 16 godišnjaci briljiraju u najjačim klubovima, tražiti novog dragulja Dinama. Za Varelu je svjestan što ima, Portugalcu će doći sve više prilike, ali također je svjestan i da generacija Belinha uskoro stiže u seniorski nogomet i da možda tamo čeka neki novi dragulj.

Bilo kako bilo, teško je izbalansirati sve zahtjeve i potrebe, ali zasad to dobro ide Kovačeviću koji nakon prve službene etape na klupi 'modrih' ima četiri pobjede i remi, a gužva u rasporedu tek kreće.