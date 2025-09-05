Obavijesti

Kovačević na prijateljsku u Senj vodi mlade nade: Belinho (16) i Varela (16) zajedno u seniorima

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
2
Zagreb: Utakmica kadeta Dinamo - Kustošija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za Dinamo sad kreće zahtjevni dio sezone, igrat će Europu, HNL, a stiže i Kup. Mnogi će dobiti priliku, seniorska konkurencija je žestoka, ali mlade nade imat će priliku za dokazivanje

Dok su mnogi u reprezentacijama, klubovi treniraju i čekaju iduće prvenstveno kolo, ili pak se na prijateljskim utakmicama pripremaju za nastavak sezone. Tako će i Dinamo koji nema igrača u seniorskoj reprezentaciji Hrvatske, ali ima u mnogim drugima. Trener Mario Kovačević povest će momčad na 105. rođendan sinjskog Nehaja gdje će s trećeligašem odigrati prijateljsku utakmicu, a priliku će dobiti brojni juniori i kadeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti 01:03
Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti | Video: 24sata Video
KOMENTAR Nevjerojatni potezi Bobana: McKenna i Bennacer. Dinamo je takve igrače mogao tek sanjati!
Nevjerojatni potezi Bobana: McKenna i Bennacer. Dinamo je takve igrače mogao tek sanjati!

Zna Kovačević da ima široku rotaciju u seniorima, ali i kako mu sad slijede utakmice u Europi, HNL-u, doći će i Kup pa će priliku dobiti jako puno igrača. Upravo protiv čvrstog trećeligaša na terenu će tako zajedno biti dva velika talenta, Belinho (16) koji je u Dinamu već neko vrijeme i Cardoso Varela (16) koji je početkom godine s Belinhom igrao u kadetima. Tad su oduševili na krilima, a sad će ponovno igrati zajedno.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Debitirat će Slovenac Miha Zajc (31), nakon ozljede se vraća Kevin Theophile (35). Svi će oni dobro doći treneru Kovačeviću koji će, možda i potaknut događanjima u ligama petice gdje 15 i 16 godišnjaci briljiraju u najjačim klubovima, tražiti novog dragulja Dinama. Za Varelu je svjestan što ima, Portugalcu će doći sve više prilike, ali također je svjestan i da generacija Belinha uskoro stiže u seniorski nogomet i da možda tamo čeka neki novi dragulj.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bilo kako bilo, teško je izbalansirati sve zahtjeve i potrebe, ali zasad to dobro ide Kovačeviću koji nakon prve službene etape na klupi 'modrih' ima četiri pobjede i remi, a gužva u rasporedu tek kreće.

