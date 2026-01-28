Obavijesti

UOČI MIDTJYLLANDA

Kovačević najavio promjene u sastavu: Livaković? Dok ne bude potpisano ne bih o tome

Piše Zdravko Barišić, Domagoj Vugrinović,
Kovačević najavio promjene u sastavu: Livaković? Dok ne bude potpisano ne bih o tome
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nama je HNL najvažniji. U Europi smo dobro krenuli, pa je došla rupa u kojoj smo igrali protiv dobrih protivnika i pali. Pobjedom protiv Steaue digli smo se i želimo proći dalje, rekao je trener "modrih"

Pred Dinamom je posljednja utakmica ligaške faze Europske lige. "Modri" su se pobjedom protiv FCSB-a doveli u dobru situaciju i za osiguravanje prolaska bit će im dovoljan i remi s Midtjyllandom u Danskoj u četvrtak. Šanse da i porazom prođu dalje također su velike jer se mora poklopiti nekoliko scenarija da to ne bude dovoljno. Izbaciti ih može samo Ludogorec, no njima "igra" samo matematika.

Utakmicu protiv četvrtoplasirane momčadi Europske lige najavio je trener Dinama Mario Kovačević prije polaska u Dansku.

- Sigurno da je raspoloženje dobro. Htjeli smo ovako započeti godinu i puni smo samopouzdanja. Idemo sada u Dansku izboriti drugi krug u Europi - započeo je Kovačević.

Kakvu utakmicu očekujete, oni su sjajni ove godine u Europi?

- Već godinama igraju dobro u Europi. Dugo su igrali i Ligu prvaka. Žele preskočiti play-off i biti među prvih osam. Svjesni smo njihove kvalitete, ali gledamo svoju računicu. Nama je jedan bod dovoljan da osiguramo play-off, ali nećemo ići na bod. U dobrom trenutku idemo gore i drago mi je da igramo protiv njih kako bismo se testirali.

Zagreb: Dinamov trener, Mario Kovačević, najavio utakmicu sa Osijekom
Zagreb: Dinamov trener, Mario Kovačević, najavio utakmicu sa Osijekom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako posložiti ekipu da se fokusira na Midtjylland, je li u primisli i HNL?

- Nama je HNL najvažniji. U Europi smo dobro krenuli, pa je došla rupa u kojoj smo igrali protiv dobrih protivnika i pali. Pobjedom protiv Steaue digli smo se i želimo proći dalje. Nećemo razmišljati o tome hoćemo li proći s porazom ili ne. Osvježit ćemo ekipu, moramo. Ovo nam je treća utakmica u sedam dana. Igrači koji su ušli protiv Osijeka dobro su odigrali. Razmišljamo samo o tome da tamo dobro odigramo i prođemo dalje.

Kakva je zdravstvena situacija?

- Imamo problema. Bennacer nema pravo igrati u Europi, Filipović ima istegnuće aduktora pa s njim nećemo riskirati. Valinčić ide s nama na put, ali ne znam koliko ćemo ga koristiti.

Opet se aktualizirala priča o Livakoviću, sada je sve dogovoreno?

- Ne bih o tome dok ne bude službeno. Imamo dobre golmane, a ja sam u potpunosti fokusiran na utakmicu za sutra - zaključio je Kovačević.

