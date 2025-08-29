Obavijesti

Sport

Komentari 7
"MODRI" U BAROKNI GRAD

Kovačević najavio Varaždin: Ne idem tamo s osobnim motivom. Čavlina? Bit ćete obaviješteni...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Kovačević najavio Varaždin: Ne idem tamo s osobnim motivom. Čavlina? Bit ćete obaviješteni...
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Varaždin je kao ekipa nekako najopasnija, ali ove godine mi se puno više sviđaju. Promjene u sastavu? Razmišljam, možda ću promijeniti neke stvari, objasnio je trener Dinama

Stanje u momčadi je dobro, nepromijenjeno od prošlog tjedna pa ne možemo računati na Gabriela i Galešića, priključit će se drugi tjedan. Ugodno je nakon pobjede, daje nam motiv i snagu na bolji rad, igrače moram pohvaliti jer su svjesni konkurencije, radi se jako dobro. Igrači koji dobivaju manje prilike s njima se razgovara, svjesni su da će biti prilike, započeo je dva sata prije ždrijeba Europske lige o idućoj utakmici HNL-a protiv Varaždina trener Dinama Mario Kovačević.

DOLAZI IM KOVA Šafarić prije Dinama: Nekako ćemo se skrpati. 'Modri' su sad gladniji nego prošle sezone
Šafarić prije Dinama: Nekako ćemo se skrpati. 'Modri' su sad gladniji nego prošle sezone

'Modri' su u sezonu krenuli s četiri pobjede u četiri utakmice, a peta je ona posebna za Marija Kovačevića koji se vraća u svoj grad. 

- Varaždin je odlična ekipa, prošle godine su imali fenomenalan rezultat, ekipirali su se, otišao je samo Mitrovski, a sad imaju i širinu. Zadnja utakmica njihova protiv Rijeke je dobra da vide moji igrači kako su oni iskusna ekipa, možda ii najiskusnija u ligi, ali dobro smo ih analizirali i bit će zanimljiva utakmica. Razmišljamo ne samo da pobjeđujemo, nego da moramo igrati i najbolju utakmicu dosad da bude dobro protiv Varaždina. Bio sam sa Slaven Belupom u Varaždinu, volim navijače i cijenim tamo. Nema nekih drugih velikih emocija. Nikad nemam osobni motiv, ne idem ja tamo osobno. Osobne stvari nek rješavaju drugi, ja sam trener Dinama, želim pobijediti, krenuli smo dobro - jasan je Kovačević.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Istra 1961 (3-0)

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo -Istra 1961 01:15
Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U posljednje se vrijeme dosta spominjalo kako Dinamo više nema igrača u hrvatskoj reprezentaciji, neki su zbog manjka minuta ostali i bez poziva u nacionalne selekcije, ali to je proces kroz koji se mora proći.

- Što se tiče promjena, koristimo broj igrača koji koristimo, teško ih je u četiri utakmice koristiti malo više. Bit će prilike za sve, ima razmišljanja što se tiče promjena, možda neke stvari. Najbitniji je rezultat, a ovi koji dobivaju sad priliku su odradili dobar posao, a bit će prilike za sve.

Prošle sezone su izabranici Nikole Šafarića imali najveći uspjeh u povijesti kluba i igrali kvalifikacije za Europu, a početkom ove sezone dalo se nagovijestiti da će Varaždin igrati napadačkije nego prošlih sezona.

- Varaždin je kao ekipa nekako najopasnija, ali ove godine mi se puno više sviđaju. Tavares je jako dobar dribler, Mamut je donio dosta u fazu napada, a mali Belcar se vratio i puno znači. Zelenika je po meni uz našeg Nevistića najbolji golman lige. Kao ekipa su opasni, moramo se itekako dobro pripremiti za njih.

Koprivnica: 13. kolo SuperSport HNL-a: Slaven Belupo - Varaždin
Koprivnica: 13. kolo SuperSport HNL-a: Slaven Belupo - Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svojevremeno je Kovačević govorio kako on, da se njega pita, ne bi napuštao trenersku klupu Varaždina, eventualno zbog svog Sarajeva, ali stvari su se promijenile. Varaždin je i dalje njegov grad, ali sad je na kormilu zagrebačkog kluba.

- Ali mene se puno tu ne pita, ha ha. Nisam se postavljao nikad iznad trenerskog posla, bilo mi je lijepo jer tamo živim, imao sam osjećaj prema Varaždinu. Imam prije svemu najbolju podršku navijača, imali smo dosta lijepih uspjeha, sad pred utakmica ima zezancije, svatko voli svoj klub. Nema zamjeranja, poštujem navijače Varaždina, ali dolazim kao trener Dinama i dat ću sve od sebe da pobijedim - jasan je Kovačević.

'MODRI' U 1. POTU Dinamo saznao potencijalne protivnike u Europskoj ligi! Moguć je i dvoboj protiv Zvezde
Dinamo saznao potencijalne protivnike u Europskoj ligi! Moguć je i dvoboj protiv Zvezde

Govorilo se i o odlasku Nikole Čavline iz kluba, a trener je to kratko prokomentirao.

- Što se tiče Čavline, bit ćete obaviješteni - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...
PLAY-OFF EUROPSKE LIGE

PAOK - Rijeka 5-0: Totalni potop u Solunu, hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu...

Rijeka je na Rujevici slavila (1-0) u prvoj utakmici play-offa Europske lige i s prednošću otišla na Toumbu, ali tamo je doživjela epski potop. PAOK je pobijedio 5-0 i izborio Europsku ligu, a hrvatski prvak igrat će Konferencijsku ligu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025