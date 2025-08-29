Kovačević najavio Varaždin: Ne idem tamo s osobnim motivom. Čavlina? Bit ćete obaviješteni...

Stanje u momčadi je dobro, nepromijenjeno od prošlog tjedna pa ne možemo računati na Gabriela i Galešića, priključit će se drugi tjedan. Ugodno je nakon pobjede, daje nam motiv i snagu na bolji rad, igrače moram pohvaliti jer su svjesni konkurencije, radi se jako dobro. Igrači koji dobivaju manje prilike s njima se razgovara, svjesni su da će biti prilike, započeo je dva sata prije ždrijeba Europske lige o idućoj utakmici HNL-a protiv Varaždina trener Dinama Mario Kovačević.

'Modri' su u sezonu krenuli s četiri pobjede u četiri utakmice, a peta je ona posebna za Marija Kovačevića koji se vraća u svoj grad.

- Varaždin je odlična ekipa, prošle godine su imali fenomenalan rezultat, ekipirali su se, otišao je samo Mitrovski, a sad imaju i širinu. Zadnja utakmica njihova protiv Rijeke je dobra da vide moji igrači kako su oni iskusna ekipa, možda ii najiskusnija u ligi, ali dobro smo ih analizirali i bit će zanimljiva utakmica. Razmišljamo ne samo da pobjeđujemo, nego da moramo igrati i najbolju utakmicu dosad da bude dobro protiv Varaždina. Bio sam sa Slaven Belupom u Varaždinu, volim navijače i cijenim tamo. Nema nekih drugih velikih emocija. Nikad nemam osobni motiv, ne idem ja tamo osobno. Osobne stvari nek rješavaju drugi, ja sam trener Dinama, želim pobijediti, krenuli smo dobro - jasan je Kovačević.

Pokretanje videa... 01:15 Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U posljednje se vrijeme dosta spominjalo kako Dinamo više nema igrača u hrvatskoj reprezentaciji, neki su zbog manjka minuta ostali i bez poziva u nacionalne selekcije, ali to je proces kroz koji se mora proći.

- Što se tiče promjena, koristimo broj igrača koji koristimo, teško ih je u četiri utakmice koristiti malo više. Bit će prilike za sve, ima razmišljanja što se tiče promjena, možda neke stvari. Najbitniji je rezultat, a ovi koji dobivaju sad priliku su odradili dobar posao, a bit će prilike za sve.

Prošle sezone su izabranici Nikole Šafarića imali najveći uspjeh u povijesti kluba i igrali kvalifikacije za Europu, a početkom ove sezone dalo se nagovijestiti da će Varaždin igrati napadačkije nego prošlih sezona.

- Varaždin je kao ekipa nekako najopasnija, ali ove godine mi se puno više sviđaju. Tavares je jako dobar dribler, Mamut je donio dosta u fazu napada, a mali Belcar se vratio i puno znači. Zelenika je po meni uz našeg Nevistića najbolji golman lige. Kao ekipa su opasni, moramo se itekako dobro pripremiti za njih.

Koprivnica: 13. kolo SuperSport HNL-a: Slaven Belupo - Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Svojevremeno je Kovačević govorio kako on, da se njega pita, ne bi napuštao trenersku klupu Varaždina, eventualno zbog svog Sarajeva, ali stvari su se promijenile. Varaždin je i dalje njegov grad, ali sad je na kormilu zagrebačkog kluba.

- Ali mene se puno tu ne pita, ha ha. Nisam se postavljao nikad iznad trenerskog posla, bilo mi je lijepo jer tamo živim, imao sam osjećaj prema Varaždinu. Imam prije svemu najbolju podršku navijača, imali smo dosta lijepih uspjeha, sad pred utakmica ima zezancije, svatko voli svoj klub. Nema zamjeranja, poštujem navijače Varaždina, ali dolazim kao trener Dinama i dat ću sve od sebe da pobijedim - jasan je Kovačević.

Govorilo se i o odlasku Nikole Čavline iz kluba, a trener je to kratko prokomentirao.

- Što se tiče Čavline, bit ćete obaviješteni - zaključio je.