Trener Dinama o promjenama: 'Još barem jedna doselekcija'

Nogometaši Dinama izgubili su od Real Betisa s 3-1 (3-0) u 6. kolu Europske lige i tako nastavili s lošim rezultatima u Europi. Bilo je to dobro u početku, osvajali su se bodovi protiv Fenerbahčea, Maccabija i Malmöa, ali tu su stvari poprilično stale. Trener Mario Kovačević nije pronašao dobitnu kombinaciju na Maksimiru.

- Nisu nas iznenadili, znali smo da su odlična ekipa, pripremali smo se. Bolje smo ušli nego protiv Celte i Lillea, sedam minuta crne rupe, zabili smo sami sebi dva gola i teško se vratiti nakon toga. Početak europske sezone je bilo odlično, sad su se zaredali porazi, ali u ove dvije utakmice možemo izvući maksimum i plasirati se u drugi krug. Vjerovali smo u drugom poluvremenu, dali smo gol i imali još prilika, a to ćemo gledati, pozitivne stvari - započeo je Mario Kovačević.

Pritisnuli su visoko nogometaši Betisa, a nisu se najbolje snašli 'modri' koji su pokušavali izaći iz tog presinga, ali tri greške su se dogodile i tu je bio kraj.

Foto: Daniel Derajinski

- Kad smo imali loptu smo imali najviše problema, bili su najopasniji kad smo imali loptu, radili su strašan pritisak. Trebao nam je i napadač da se malo odmorimo, nadao sam se da ćemo više puta izaći. Teško je protiv toga igrati, kad napravite greške i primite ovakve golove, teško je. Igrači nisu navikli igrati ovako svakih tri, četiri dana, mladi su i nisu navikli, Žao mi je naših navijača, ali kroz ovo moramo proći i biti bolji - objasnio je Kovačević pa nastavio:

- Sve što smo radili smo pokušali kroz igru, ali nametnuli su se. Življi su, brži su, stjerali su nas da se branimo. Teško je objasniti, Scott i Filipović se nisu razumjeli, to se dogodi kad upadnete u crnu rupu.

Dinamo ima sedam poraza u sezoni, što u ligi, što u Europi, a u jednu je ruku to previše.

- Za mene i klub kao što je Dinamo, sigurno je da je sedam poraza dosad previše. Kad smo krenuli, znao sam da neće biti lagano, žao mi je nekih ligaških utakmica - rekao je Kovačević pa se osvrnuo na spominjanje velikih pobjeda maksimirskog kluba:

- Bilo je i prije Tottenhama teških poraza, a onda su došle takve pobjede. Nadam se da ćemo već od proljeća biti bolji.

Polako se gleda i prema zimskom prijelaznom roku. Potrošilo se 20 milijuna eura, ali očito će 'modri' trebati još pojačanja u nastavku sezone.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ima rezervnih igrača u našoj momčadi, neku veću analizu ćemo napraviti nakon dva kola. Nemoguće je pogoditi sa svima kad dovedeš toliko igrača na ljeto, vidjet ćemo. Imamo dobre temelje, nadam se da ćemo pobijediti zadnje dvije utakmice pa će sve biti lakše. Trebaju nam još jedna do dvije doselekcije, ali rješenja možemo pronaći i u svom taboru - zaključio je.