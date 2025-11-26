Kovačević otkrio tko će na gol u Lilleu: 'Možemo se nadigravati s njima. Bit ćemo koncentriraniji'

Veselimo se, peto je kolo Europske lige, sve teži protivnici. Znamo da neće biti lagano. Lille je odlična momčad, pogotovo doma. Ali mi jako dobro radimo, imali smo rezultatsku krizu iz koje polako izlazimo. Zadnje dvije utakmice pokazali smo da smo kvalitetni i dobri. Svjesni smo da moramo odigrati najbolju utakmicu u Europi ako želimo doći do povoljnog rezultata, pripremiti i postaviti je. Bit će teško, ali vjerujemo da možemo, rekao je Mario Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Dinama u Lilleu

Pokretanje videa... 02:25 Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

Trener Dinama održao je prvu konferenciju za medije nakon 17 dana i bolnog poraza od Istre u Puli. Otad su "modri" proigrali nakon kriznog sastanka igrača u svlačionici, ali i podrške koju je predsjednik Zvonimir Boban dao treneru. Pobijedili su Karlovac u Kupu (7-0) i Varaždin u HNL-u (3-1), a u Europskoj ligi su na 12. poziciji sa sedam bodova iz četiri utakmice, još četiri ili pet iz četiri utakmice trebat će za prolazak u iduću fazu. Slijede još dva dvoboja s klubovima iz liga "petice", prvi je Lille (četvrtak, 18.45).

Kakvo je stanje na golu?

- Ostat će kako je bilo, Filipović će braniti sutra - jasan je bio Kovačević, koji će na klupi ostaviti Ivana Nevistića.

Što znate o Lilleu?

- Polako uvodimo igrače, imamo i večeras veću analizu, da im pokažemo neke najvažnije stvari. Lille je u vrhu francuske lige, a znamo koliko je ona kvalitetna. Francuski igrači tjelesno su dobri i brzi i svjesni smo toga. Gledali smo i analizirali utakmice koje su izgubili protiv PAOK-a i Zvezde u Europi, ne smijemo ostaviti puno prostora, iza pogotovo. To je brza momčad, svi su brzi i tehnički dobri. Ako u tome uspijemo, možemo nametnuti svoju kvalitetu, da dođemo do pozitivnog rezultata. Znamo da igramo protiv teškog protivnika, ali moramo vjerovati da možemo doći do dobrog rezultata.

Dinamo je lani protiv Monaca vodio 2-0, završilo je 2-2. Mogu li se hrvatska i francuska liga uspoređivati?

- Francuska liga je puno jača. Više je kvalitetnih momčadi na čelu s Parizom koji je među top 5 momčadi u Europi. Ne možemo uspoređivati, znamo da je hrvatska liga razvojna. Ali zašto ne, kad se "potrefi" dobar dan, da odigramo dobru utakmicu. Svjesni smo da igramo protiv favorita, ali vjerujem da možemo prezentirati hrvatski nogomet u dobrom svjetlu i doći do pozitivnog rezultata.

Na pitanje jednog francuskog novinara o Lilleu, Kovačević je kazao:

- Vidjeli smo da Lille ima puno više kvalitete nego slabijih strana, ali imaju i oni problema ako im se ne da puno prostora, posebno iza. Naglašavam da su iznimno brza momčad i ako uspijemo tu biti dobri, da se ne budemo previše povlačili u krilo svom golmanu, možemo se s njima nadigravati. Kad oni igraju dosta visoko, ostavljaju puno prostora iza. Vjerujem u svoje napadače, imamo i kvalitetne vezne igrače koji mogu izbaciti naše napadače u nekoj brzoj akciji. Možemo tu iznenaditi Lille. Ako želimo doći do rezultata, moramo postići pogodak. Vidimo priliku da možemo postići koji pogodak i onda se možemo nadati dobrom rezultatu.

Jeste li psihološki pripremali braniče i vezne igrače na ovu utakmicu?

- Jesmo, puno pričamo. Ova dva tjedna pauze smo dobro iskoristili, uz treninge puno smo i pričali, analizirali i gledali. Rekao sam i protiv Celte, ako smo nešto naučili iz toga i grešaka, vidjeli smo da se u Europi ne prašta, posebno na početku. Vjerujem da ćemo sutra pokazati da jesmo nešto naučili. Svjesni smo svega i pripremali smo se. Normalno da najmanja greška može odvesti utakmicu u krivom smjeru. Igrači gledaju i analizliraju. Siguran sam da ćemo sutra biti koncentriraniji i bolji, bolje parirati Lilleu nego što smo to bili radili protiv Celte.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Hoxha: Veći nam motiv ne treba

Pred novinarima se pojavio i ponajbolji Dinamov igrač ove sezone, Albanac Arber Hoxha, koji je govorio na hrvatskom.

- Bit će teška utakmica, protivnik je težak. Ali dobro smo pripremali utakmicu ovaj tjedan, idemo dati 100 posto i donijeti u Zagreb tri boda, zašto ne?

Koliko ste proučili Lille?

- Dobra je momčad, ali i mi smo dobri. Motivirani smo za sutra, veći motiv ne treba. Lijep je stadion i dobar teren.

U zadnje dvije utakmice zabili ste deset golova, ali prije toga ste se mučili protiv Celte. Kako će sad biti?

- Nismo bili dobri protiv Celte, primili smo rano gol, ali sutra je drugačija utakmica. Daj Bože da pobijedimo - zaključio je Hoxha.