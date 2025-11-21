Kovačević poslao pomoćnika da najavi Varaždin: U Dinamu se stvorila odlična atmosfera i duh

Trener Dinama, Mario Kovačević, ponovno se nije obratio javnosti. Podsjetimo, Kovačević nastavlja medijsku šutnju nakon što je u srijedu odbio doći na konferenciju u Karlovcu, gdje su izjave dali dinamovac Fran Topić i trener protivničke momčadi Igor Pamić. Ovoga puta Kovačević je ovu dužnost povjerio pomoćniku Sandru Bloudeku, koji je najavio 14. HNL-a protiv Varaždina (subota, 15 sati).

- Posljednjih tjedan dana smo u karanteni s momčadi. Usredotočeni smo na nastavak prvenstva i na utakmice koje nam dolaze. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Svjesni smo ozbiljnosti i maksimalno smo fokusirani za sutra.

Koliko vam je značila pobjeda protiv Karlovca?

- Puno nam je značila, prije svega zbog samopouzdanja momčadi. Dobili smo puno odgovora s igračima koji manje igraju, jako su dobro odigrali utakmicu i imamo osjećaj da se složila neka odlična atmosfera i momčadski duh.

Varaždin vam je bio prvi kiks u ovoj sezoni...

- Prvenstvo je jako kvalitetno i teško. Varaždin ima momčad koja je dugo na okupu, uigrani su, imaju dobrog trenera i to je jako ozbiljna momčad. Treće mjesto na tablici to samo potvrđuje. Nećemo ih podcijeniti, ali samo je pobjeda naš cilj.

Ključ za pobjedu?

- Prije svega, dobra priprema svih u klubu, počevši od stožera, moramo biti maksimalno fokusirani. Radili smo neke taktičke pripreme za Varaždin, dobro smo ga skautirali, poznajemo ga i znamo da moramo biti jako dobri u svim segmentima za pobjedu.

Zdravstveni karton?

- Mudražija nije u konkurenciji, osjetio je kvadriceps na zagrijavanju prije utakmice s Karlovcem, gdje je trebao započeti utakmicu. Upitan je i Ismael Bennacer, koji je osjetio neku bol zbog lošeg terena na kojem je igrao s reprezentacijom. Ako neće biti na 100 posto, s njime nećemo riskirati...