OPET NIJE DAO IZJAVU

Kovačević poslao pomoćnika da najavi Varaždin: U Dinamu se stvorila odlična atmosfera i duh

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mudražija nije u konkurenciji, osjetio je kvadriceps na zagrijavanju prije utakmice s Karlovcem, gdje je trebao započeti utakmicu. Upitan je i Ismael Bennacer, rekao je Kovačevićev pomoćnik Bloudek

Trener Dinama, Mario Kovačević, ponovno se nije obratio javnosti. Podsjetimo, Kovačević nastavlja medijsku šutnju nakon što je u srijedu odbio doći na konferenciju u Karlovcu, gdje su izjave dali dinamovac Fran Topić i trener protivničke momčadi Igor Pamić. Ovoga puta Kovačević je ovu dužnost povjerio pomoćniku Sandru Bloudeku, koji je najavio 14. HNL-a protiv Varaždina (subota, 15 sati).

Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo
Golovi na utakmici Karlovac - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Posljednjih tjedan dana smo u karanteni s momčadi. Usredotočeni smo na nastavak prvenstva i na utakmice koje nam dolaze. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Svjesni smo ozbiljnosti i maksimalno smo fokusirani za sutra.

Koliko vam je značila pobjeda protiv Karlovca?

- Puno nam je značila, prije svega zbog samopouzdanja momčadi. Dobili smo puno odgovora s igračima koji manje igraju, jako su dobro odigrali utakmicu i imamo osjećaj da se složila neka odlična atmosfera i momčadski duh. 

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Varaždin vam je bio prvi kiks u ovoj sezoni...

- Prvenstvo je jako kvalitetno i teško. Varaždin ima momčad koja je dugo na okupu, uigrani su, imaju dobrog trenera i to je jako ozbiljna momčad. Treće mjesto na tablici to samo potvrđuje. Nećemo ih podcijeniti, ali samo je pobjeda naš cilj.

Ključ za pobjedu?

- Prije svega, dobra priprema svih u klubu, počevši od stožera, moramo biti maksimalno fokusirani. Radili smo neke taktičke pripreme za Varaždin, dobro smo ga skautirali, poznajemo ga i znamo da moramo biti jako dobri u svim segmentima za pobjedu.

Zdravstveni karton?

- Mudražija nije u konkurenciji, osjetio je kvadriceps na zagrijavanju prije utakmice s Karlovcem, gdje je trebao započeti utakmicu. Upitan je i Ismael Bennacer, koji je osjetio neku bol zbog lošeg terena na kojem je igrao s reprezentacijom. Ako neće biti na 100 posto, s njime nećemo riskirati...

