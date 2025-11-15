Mišković i Boban zbog izjava o suđenju pod istragom HNS-a?!

Rastu tenzije na relaciji Rijeka - Dinamo, ali ne na terenu, već u ložama. Damir Mišković žestoko je komentirao suđenje na utakmici Dinama i Rijeke u Maksimiru, a posebno se dotaknuo i maksimirskog kluba. Zvonimir Boban nije ostao dužan te komentirao Miškovićevo ponašanje i izjave, a sada bi, čini se, obojica mogla pred komisiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Naime, kako piše Germanijak, HNS nije dobro primio izjave prvog čovjeka Dinama o radu Damira Miškovića te će razmatrati pokretanje disciplinske komisije. Isti izvor piše kako je već u četvrtak bilo prijedloga da se ide u postupak protiv Bobana, ali su u HNS-u odlučili da je važnije pričekati pobjedu Hrvatske i plasman na Svjetsko prvenstvo, a da će se onda razgovarati o mogućim sankcijama.

- Prvo ćemo tražiti očitovanje, a onda odlučiti ima li elemenata za disciplinski postupak - rekao je HNS-ov izvor Germanijaku.

Podsjetimo, Mišković je bez zadrške napao suce i imao nekoliko kontroverznih izjava, a zbog toga bi i on, navodno, trebao pred disciplinsku komisiju.

Vukovar: Svečano otkrivanje spomen-obilježja "Slomljeno srce" | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nismo se bunili gotovo niti jednom. Nismo se bunili kada je Petrovič dobio dvije, tri utakmice neigranja za prekršaj koji nije napravio. Dokazano smo najoštećeniji ove sezone u HNL-u i svejedno se dosad nismo bunili. No, preko ovoga je nemoguće prijeći. Ja više šutjeti neću. Ovo nije HNS, ovo nije Kustić, ovo nije hrvatski nogomet, ovo je sramota sudačke organizacije. Ne znam što misle suci, ali u ovo sam siguran: Rijeka je prevelik klub da bi se sudačka organizacija i “gospoda suci” sprdali s nama. Neka me kazne, ali dok se ne prestane s namjernim oštećivanjem od strane sudaca, ja šutjeti više neću. Ako Dinamo treba biti prvak, neka nam barem kažu pa da znamo na čemu smo - rekao je nakon utakmice Mišković za Novi list.

Zvonimir Boban odgovorio je prvom čelniku Rijeke te će ga HNS preispitati, ali se pretpostavlja da od većih kazni neće biti ništa.

- Je li mogao isključiti Mišića? Jest... Ne mislim da Dinamo mora reagirati zbog suđenja. Ako će trebati, postavit ćemo se. A zadnji koji tu može lajati je Mišković, znamo što je godinama radio... - poručio je predsjednik Dinama na "Članskom danu", na kojem je kasnije izvrijeđao novinare nazvavši ih "šugavcima" i "pederima".