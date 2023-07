Kovačević potišten: Napravili smo vrlo glup prekršaj za penal, mogli smo na kraju i izgubiti

Nogometaši Varaždina u samo pet minuta prokockali su do tada sigurno pobjedu protiv Slaven Belupa u susjedskom derbiju. Imali su 2-0 do 81. minute, mnoštvo prilika, no Hoxha je bio taj koji je donio bod Farmaceutima.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin - Slaven Belupo 2-2 (sažeci)

- Sretan sam što imam takvog igrača kao što je Hoxha. Zbilja plemenit igrač, no taj svoj potencijal mora pokazivati svaku utakmicu. Ima mnogo igrača s takvim potencijalom, no ako nema ponavljanja, sve je beskorisno – nahvalio je Hoxhu nakon utakmice trener Ricardo Moniz koji je nahvalio i Varaždince.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Utakmica je bila vrlo atraktivna. Publika je stvarno uživala. Varaždinci također vrlo napadački, atraktivno. Vukušić i Brodić su se odlično izmjenjivali na devetki i desetki. Mi smo tri puta mijenjali formaciju i probili smo ih rombom. Mogli smo i do slavlja, no to ne bi bilo realno. Bod je kao pobjeda ako se sjetimo prošle utakmice – dodao je Moniz.

Potišten nakon susreta bio je Mario Kovačević, trener Varaždina.

– Teško mi je nešto pametno reći. Jako smo dobro izgledali 80 minuta. Sve smo kontrolirali i treći gol je visio u zraku. Neke naše prilike je bilo teže promašiti nego zabiti. Kasnije smo nismo dobro blokirali i tu je pao prvi gol. Kasnije i vrlo glupi prekršaj za penala gostiju. Mogli smo i na kraju izgubiti – dodao je Kovačević koji je zadovoljan kako je njegova ekipa izgledala do prvog gola Slavena.

- Stvarno ništa ne mogu zamjeriti svojim igračima do 80 minute. Ne znam kad smo tako izdominirali Slaven. Nedostaje malo iskustva, da takvu utakmicu mirno privedemo kraju– dodao je Kovačević.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Desetku je prvi put za Varaždin nosio Leon Belcar.

- Jako dobro je nosio desetku. Ona je teret, no siguran sam da će je opravdati – zaključio je Kovačević.