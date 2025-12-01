Kovačević: Svi pametuju, valjda znaju dosta toga bolje nego ja. Carević: Hajduk? Nismo pričali...

Dinamo je slavio kod Gorice 2-0 (zabili Bakrar i Soldo), tako se vratio na vodeće mjesto prvenstvene ljestvice. Odmah poslije utakmice bilo je vidljivo koliko ova pobjeda znači igračima zagrebačkog kluba, iz njihove je svlačionice dugo treštalo "O Dinamo, mi volimo, i za njega živimo..."

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Znali smo da će biti teško. Prvo poluvrijeme jako dobro, zabili smo lijep gol, imali lijepe akcije, nije došao i drugi gol. Ali time sam zadovoljan. Gorica ima kvalitetu, znali smo da će nešto napraviti u nastavku, nastavak je bio izjednačen. Ni mi ni oni nismo bili opasni. Onda se dogodilo isključenje, možda nam je to i trebalo. Sretan sam zbog Solde koji teško dobiva šanse, ali zaslužena pobjeda. Hoxha? Vidjet ćemo, nadam se da će sve biti OK. Dobio je jak udarac, vidjet ćemo ujutro - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Stojković? Nisam ni vidio tu situaciju. Osobno mislim da nije lopta izašla van igre. Čuo sam da je odigravao pas, da nije čuo suca, ne mogu komentirati odluke suca. Vidio sam da nije trebao dobiti prvi žuti karton. A kažu mi da nije nabio loptu poslije zvižduka suca, već je odigravao pas. Ali to mu je drugi put ove sezone.

- Puno nam znači ova pobjeda. Karlovac i Varaždin smo odigrali dobro, nije bilo lako u Lilleu. Prvo poluvrijeme je putokaz kojim želimo ići. Teško se bilo pripremati, ali nagradilo nas je, pokazali smo karakter. Vjerujem da ćemo se sad u većem miru pripremati za Hajduk.

Pobjedom nad Hajdukom bi otišli na "plus četiri".

- Lijepo bi bilo, ali vjerujem momčadi, stalno govorim, cijenim i poštujem Hajduk, izmjenjujemo se na vrhu HNL-a. Teška je ovo liga, , bilo je ovo dobro kolo za nas, svi su odigrali remije, a mi smo dobili. Vjerujem da će biti još ovakvih kola.

Neke utakmice smo izgubili ali borimo se. Naša zadnja linija ima 18, 19 i 20 godina, tu je McKenna koji sve drži pod kontrolom. Nismo puno dopustili Gorici, ova ekipa može biti samo još bolja. Jednom je Ivica Osim rekao "dajte mi dvoje priprema, pa da i ja upoznam bolje momčad", to je istina. Ja postavljam momčad na terenu kako ih vidim na treningu. Puno se piše o svemu, ali mi imamo dobru atmosferu, ako netko misli da nešto nije dobro, reći ću mu da laže. Novinari me uvijek mogu nazvati, pitati o svemu što ih zanima, objasnit ću im što treba. Svi puno pametuju, valjda znaju bolje nego ja.

Beljo?

- Dobro je krenuo, pa upao u krizu. Na početku smo imali tri napadača, svi su zabijali, danas je malo drugačije. Ali Beljo je bio dobar, bio u dobrim situacijama. Siguran sam da će i dalje postizati golove.

Jeste li sad malo skinuli teret sa svojih leđa?

- Ma nemam ja pritisak, samo radim svoj posao. Ne bojim se ja ni posla ni rada, vjerujem u svoj stožer i svega oko sebe. Naš cilj je biti prvak u petom mjesecu.

Mario Carević je bio utučen nakon poraza svoje momčadi.

- Čestitam Dinamu na pobjedu. U prvom dijelu su kontrolirali posjed, imali dominaciju. Nismo to planirali, ali imaju kvalitetu i individualce da nas stisnu. Primili smo glupi gol, iz srca peterca. Bili smo pasivni u fazi napada u prvom dijelu, kasnije smo zaigrali hrabrije, digli smo linije, djelovali aktivnije u presingu. Imali smo tri odlične šanse, a ako želite Dinamu nešto uzeti iz toga morate zabijati, na kraju nije išlo - rekao je Carević, pa dodao:

- Svaki poraz mi je težak, ako izgubimo od juniora na treningu, nije mi lako. Mi gledamo samo sebe, ne gledam koji je poraz teži, svaki boli. Ali kad podvučemo crtu, Dinamo ima kvalitetu i širinu. Ako želimo protiv njih, moramo biti na maksimumu. I zabijati kad treba. U nastavku su i oni fizički pali, bili smo aktivniji, s igračem više smo ciljano radili situacije za Trontelja. Kasnije smo išli s tri napadača, te stvari me ljute. Sjajan centaršut, a ne zatvorimo prvu stativu. To moramo raditi bolje, ništa ne mogu zamjeriti svojim momcima.

Djelovali ste nervozno...

- Nisam ušao u sukob ni sa kime. Gledate li bolje lige od HNL-a, svatko radi pritisak sa svoje strane. Mi smo se u Maksimiru izležavali kad smo pobijedili, to su neke dopuštene stvari u nogometu. Danas je to radio Dinamo. Malo je drugačija samo bila nadoknada. To je sve bilo u granicama sporta, ali nije ni meni lako slušati toliko uvreda sa svih tribina. Mi smo Gorica, igramo samo za sebe.

Carević je nastavio...

- Hajduk je kod nas došao u boljem ritmu nego sad Dinamo. A mi tad nismo izgledali dobro. Ja gledam samo nas, sad smo se digli, imali s Kupom tri pobjede, u drugačijem smo okruženju dočekali Dinamo, oni su prije par dana igrali Europu. A devet igrača iz Lillea je igralo večeras. Primili smo jeftin gol, ali kad igraš s Dinamom, ne znaš koga sve čuvati. Hoxha svima radi probleme, Zajc ima rješenja, Bakrar stalno zabija, Beljo je opasan...

Postoje glasine kako su vas već kontaktirali Goran Vučević i Ivan Rakitić...

- Kad su me kontaktirali? Nisu - završio je Carević.