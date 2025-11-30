Kovačević uoči Gorice: Želimo odigrati kao protiv Varaždina

Dinamo u ponedjeljak od 18 sati gostuje u Gorici u 15. kolu HNL-a, a utakmicu je najavio trener Mario Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:25 Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

- Vjerujem da ćemo nastaviti kao i protiv Varaždina, to nam je želja i putokaz. Svjesni smo toga da u Lilleu nije bilo dobro - započeo je za Dinamo Plus platformu.

Što vam je veći izazov - fizička priprema momčadi ili psihološka?

- Kad imate ovako često utakmice, nemate previše vremena za pripremu taktički. Fizički smo spremni, odradili smo dobar trening, vjerujem da smo spremni za Goricu.

Znala vam je Gorica raditi probleme?

- U dobrom je nizu, a svjesni smo i mi smo osjetili koliko mogu biti opasni jer su nas pobijedili na Maksimiru. Želimo se revanširati za taj dvoboj. Igraju dobar, zanimljiv nogomet i moramo biti na maksimumu za pobjedu. Vjerujem da ćemo biti.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nema Valinčića u Gorici?

- Osim njega nema ni Lisice koji se razbolio, dobio je temperaturu, a nadam se da se do sutra više nitko neće razboljeti - rekao je Kovačević za Dinamo Plus platformu.

Dinamo će eventualnom pobjedom preuzeti vrh prvenstvene ljestvice. Trenutačno je drugi s dva boda manje od Hajduka, dok je Gorica šesta s 18 bodova.