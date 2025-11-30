Obavijesti

Kovačević uoči Gorice: Želimo odigrati kao protiv Varaždina

Piše Petar Božičević,
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamo će eventualnom pobjedom preuzeti vrh prvenstvene ljestvice. Trenutačno je drugi s dva boda manje od Hajduka, dok je Gorica šesta s 18 bodova

Dinamo u ponedjeljak od 18 sati gostuje u Gorici u 15. kolu HNL-a, a utakmicu je najavio trener Mario Kovačević

- Vjerujem da ćemo nastaviti kao i protiv Varaždina, to nam je želja i putokaz. Svjesni smo toga da u Lilleu nije bilo dobro - započeo je za Dinamo Plus platformu. 

Što vam je veći izazov - fizička priprema momčadi ili psihološka?

- Kad imate ovako često utakmice, nemate previše vremena za pripremu taktički. Fizički smo spremni, odradili smo dobar trening, vjerujem da smo spremni za Goricu. 

Znala vam je Gorica raditi probleme? 

- U dobrom je nizu, a svjesni smo i mi smo osjetili koliko mogu biti opasni jer su nas pobijedili na Maksimiru. Želimo se revanširati za taj dvoboj. Igraju dobar, zanimljiv nogomet i moramo biti na maksimumu za pobjedu. Vjerujem da ćemo biti. 

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nema Valinčića u Gorici?

- Osim njega nema ni Lisice koji se razbolio, dobio je temperaturu, a nadam se da se do sutra više nitko neće razboljeti - rekao je Kovačević za Dinamo Plus platformu. 

Hrvat raskinuo ugovor u klubu! Moguć je povratak u Dinamo?

Dinamo će eventualnom pobjedom preuzeti vrh prvenstvene ljestvice. Trenutačno je drugi s dva boda manje od Hajduka, dok je Gorica šesta s 18 bodova. 

