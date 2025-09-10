Kovačević: Veseli me što imam ovakve napadače, a Soldin crveni je bio nepotreban...

Kiša je pokvarila feštu, ali nije i spriječila preko 2000 navijača koji su u Predavac došli pogledati Dinamove zvijezde. Momčad Marija Kovačevića lakoćom je slavila protiv Dinama iz Predavca (6-0) i plasirala se u osminu finala Kupa. Briljirao je Monsef Bakrar koji je zabio tri gola, dva je dodao Sandro Kulenović, a strijelac jednog bio je Kevin Theophile-Catherine.

- Zadovoljan sam, ne samo da smo pobijedili, ozbiljno smo shvatili utakmicu, što sam i najavio da tražim od svojih igrača. Odigrali smo dobro, domaćin je bio korektan, borio se do drugog gola, poslije toga je sve na našu stranu otišlo - rekao je trener Dinama Mario Kovačević.

Imat će slatke brige u nastavku sezone jer njegovi napadači su se raspucali.

- Svi napadači zabijaju, Kulenović je već na šest golova, Beljo je zabio četiri, Bakrar sada tri. Veseli me što imamo takve napadače. Konkurencija je velika, imat ćemo puno utakmica. Igrali su igrači s manje minuta, pokazali su da zaslužuju biti tu. Koristit ćemo sve, igrat ćemo svaka tri dana, veseli me da smo dobro radili ovu pauzu, sada čekamo Goricu i očekujemo pobjedu.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kovačević je u trenerskim počecima trenirao niželigaše, a često je dolazio u bjelovarski kraj.

- Radio sam tu, veseli me uvijek doći, hvala domaćinu na gostoprimstvu. Ide im dobro u prvenstvu, želim im sreće u budućnosti. Drago mi je vratiti se tu gdje sam prije radio

Sjajnu utakmicu Dinama pokvario je crveni Marka Solde u samoj završnici.

- Nepotrebno i neoprezno, nije sigurno htio. Najvažnije da se domaći igrač nije ozlijedio. Vjerujem da neće biti više od jedne utakmice kazne, nema potrebe za više. Imamo dosta veznih igrača, nadam se da će biti u konkurenciji za Hajduk.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Soldo je ovaj put igrao na poziciji desnog beka.

- Tu je i Živković, Theophile, vjerujem da će Pierre-Gabriel biti spreman za desetak dana. Imat ćemo rješenja, Soldo je solidno odigrao, htjeli smo Valinčića odmoriti.

Bakrar je pokazao da može igrati i na krilu.

- On je pravi napadač, ali mu je svejedno gdje god igrao, lijevo, desno ili centralno. Pokazao je da može igrati i nadam se da će nastaviti ovako dalje - zaključio je trener Dinama.