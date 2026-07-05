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EMOTIVNA PORUKA

Kovačić nakon ispadanja: 'Još teško pronalazim prave riječi'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Kovačić nakon ispadanja: 'Još teško pronalazim prave riječi'
SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Mateo Kovačić objavio je emotivnu poruku na Instagramu u kojoj je zahvalio navijačima i poručio da 'vatreni' odlaze s turnira razočarani, ali ponosni na borbu do kraja

Admiral

Mateo Kovačić (32) oglasio se na Instagramu tri dana nakon što je Hrvatska dramatično ispala od Portugala 2-1 u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu. Veznjak je u emotivnoj objavi izrazio razočaranje zbog ispadanja, ali i ponos na zalaganje cijele momčadi.

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Foto: SODIQ ADELAKUN

- Još uvijek teško pronalazim prave riječi nakon posljednje utakmice. Vjerovali smo da možemo otići puno dalje, zato je ovo tako teško prihvatiti. Svatko od nas dao je sve što je imao za ovaj dres. Odlazimo s ovog turnira razočarani, ali ponosni na način na koji smo se borili za svoju domovinu do samoga kraja - napisao je, pa se posebno zahvalio navijačima.

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- Svima koji ste ispunili stadione, navijali za nas i pružali nam podršku od kuće, hvala. Osjetili smo vašu podršku na svakom koraku. Hvala vam od srca - dodao je.

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