Kovačić nakon ispadanja: 'Još teško pronalazim prave riječi'

Mateo Kovačić (32) oglasio se na Instagramu tri dana nakon što je Hrvatska dramatično ispala od Portugala 2-1 u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Torontu. Veznjak je u emotivnoj objavi izrazio razočaranje zbog ispadanja, ali i ponos na zalaganje cijele momčadi.

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- Još uvijek teško pronalazim prave riječi nakon posljednje utakmice. Vjerovali smo da možemo otići puno dalje, zato je ovo tako teško prihvatiti. Svatko od nas dao je sve što je imao za ovaj dres. Odlazimo s ovog turnira razočarani, ali ponosni na način na koji smo se borili za svoju domovinu do samoga kraja - napisao je, pa se posebno zahvalio navijačima.

- Svima koji ste ispunili stadione, navijali za nas i pružali nam podršku od kuće, hvala. Osjetili smo vašu podršku na svakom koraku. Hvala vam od srca - dodao je.