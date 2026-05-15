Obavijesti

Sport

Komentari 5
PIŠU ENGLEZI

Kovačić napušta City?! Dobio je ponudu kojoj je teško reći ne

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Kovačić napušta City?! Dobio je ponudu kojoj je teško reći ne
3
Foto: Jason Cairnduff

Još se na zimu nagađalo kako bi karijeru mogao nastaviti u Milanu, a sada se pojavila informacija da je za dovođenje Kovačića zainteresiran i klub iz Saudijske Arabije

Admiral

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nedavno se vratio na teren nakon ozljede gležnja zbog koje dugo nije mogao parirati u momčadi Pepa Guardiole. Kovačić je prije nešto više od mjesec dana, točnije 12. travnja, opet istrčao na teren u pobjedi njegovog Manchester Cityja protiv Chelseaja 3-0. 

Hrvatski veznjak u redove engleskog premierligaša stigao je u ljeto 2023., a prema pisanju engleskih medija Hrvat bi uskoro mogao završiti svoje poglavlje na 'Otoku'. Još se na zimu nagađalo kako bi karijeru mogao nastaviti u Milanu, a sada se pojavila informacija da je za dovođenje Kovačića zainteresiran i klub iz Saudijske Arabije. 

IGRALI SU U REALU Bivši suigrač o Kovačiću: 'Sjajan je igrač, ali nije jak u glavi...'
Bivši suigrač o Kovačiću: 'Sjajan je igrač, ali nije jak u glavi...'

Ime tog kluba zasad nije izašlo u javnost, ali je navodno riječ o velikoj ponudi kakvu Kovačić nije do sada nikada imao. Međutim, Englezi tvrde kako te transfer neće realizirati te da bi Kovačić radije karijeru nastavio u nekom europskom klubu. 

FA Cup - Semi Final - Manchester City v Southampton
Foto: Dylan Martinez

Upravo zato se, uz Milan, sve češće spominje i njegov mogući povratak u Inter, a navodno su zainteresirani i turski klubovi. Pregovori bi se trebali nastavit tijekom ljeta, a sve će biti jasnije nakon završetka Svjetskog prvenstva. 

Podsjetimo, Kovačiću ugovor s 'građanima' ističe u ljeto 2027., a velik dio aktualne sezone propustio je zbog ozljede gležnja. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 12 milijuna eura. 

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Schweini je prošlost, Ana Ivanović sad ljubi tajanstvenog muškarca! 'Ne razdvajaju se'
RODILA SE NOVA LJUBAV

FOTO Schweini je prošlost, Ana Ivanović sad ljubi tajanstvenog muškarca! 'Ne razdvajaju se'

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026