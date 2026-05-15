Kovačić napušta City?! Dobio je ponudu kojoj je teško reći ne

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nedavno se vratio na teren nakon ozljede gležnja zbog koje dugo nije mogao parirati u momčadi Pepa Guardiole. Kovačić je prije nešto više od mjesec dana, točnije 12. travnja, opet istrčao na teren u pobjedi njegovog Manchester Cityja protiv Chelseaja 3-0.

Hrvatski veznjak u redove engleskog premierligaša stigao je u ljeto 2023., a prema pisanju engleskih medija Hrvat bi uskoro mogao završiti svoje poglavlje na 'Otoku'. Još se na zimu nagađalo kako bi karijeru mogao nastaviti u Milanu, a sada se pojavila informacija da je za dovođenje Kovačića zainteresiran i klub iz Saudijske Arabije.

Ime tog kluba zasad nije izašlo u javnost, ali je navodno riječ o velikoj ponudi kakvu Kovačić nije do sada nikada imao. Međutim, Englezi tvrde kako te transfer neće realizirati te da bi Kovačić radije karijeru nastavio u nekom europskom klubu.

Upravo zato se, uz Milan, sve češće spominje i njegov mogući povratak u Inter, a navodno su zainteresirani i turski klubovi. Pregovori bi se trebali nastavit tijekom ljeta, a sve će biti jasnije nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, Kovačiću ugovor s 'građanima' ističe u ljeto 2027., a velik dio aktualne sezone propustio je zbog ozljede gležnja. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 12 milijuna eura.