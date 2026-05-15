Još se na zimu nagađalo kako bi karijeru mogao nastaviti u Milanu, a sada se pojavila informacija da je za dovođenje Kovačića zainteresiran i klub iz Saudijske Arabije
Kovačić napušta City?! Dobio je ponudu kojoj je teško reći ne
Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić nedavno se vratio na teren nakon ozljede gležnja zbog koje dugo nije mogao parirati u momčadi Pepa Guardiole. Kovačić je prije nešto više od mjesec dana, točnije 12. travnja, opet istrčao na teren u pobjedi njegovog Manchester Cityja protiv Chelseaja 3-0.
Hrvatski veznjak u redove engleskog premierligaša stigao je u ljeto 2023., a prema pisanju engleskih medija Hrvat bi uskoro mogao završiti svoje poglavlje na 'Otoku'. Još se na zimu nagađalo kako bi karijeru mogao nastaviti u Milanu, a sada se pojavila informacija da je za dovođenje Kovačića zainteresiran i klub iz Saudijske Arabije.
Ime tog kluba zasad nije izašlo u javnost, ali je navodno riječ o velikoj ponudi kakvu Kovačić nije do sada nikada imao. Međutim, Englezi tvrde kako te transfer neće realizirati te da bi Kovačić radije karijeru nastavio u nekom europskom klubu.
Upravo zato se, uz Milan, sve češće spominje i njegov mogući povratak u Inter, a navodno su zainteresirani i turski klubovi. Pregovori bi se trebali nastavit tijekom ljeta, a sve će biti jasnije nakon završetka Svjetskog prvenstva.
Podsjetimo, Kovačiću ugovor s 'građanima' ističe u ljeto 2027., a velik dio aktualne sezone propustio je zbog ozljede gležnja. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 12 milijuna eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+