Prva i druga utakmica stvarno nisu bile dobre, ali takav je turnir. Treća utakmica je potvrdila naša očekivanja iako su Škoti počeli 100 na sat. Smirili smo utakmicu, držali loptu i imali pas igru. Dobili smo gol u nezgodnom trenutku, Škoti su bili pred svojim navijačima i imali podršku, ali mi smo imali konstantu dobre igre i moral nije padao bez obzira na primljeni gol. Pokazali su od prve sekunde Hrvatsku kakvu očekujemo, započeo je član brončane generacije iz Francuske 98', Ardian Kozniku.

Propitkivale su se mnoge izbornikove odluke kako o tome što neki stariji igrači nisu bili na najvišoj razini u prve dvije utakmice, spominjalo se kako Luka Modrić nije na najvišoj razini, Brozović je završio na klupi protiv Čeha...

- Preporučio bih onima koji prate nogomet da ne trebaju sumnjati u igrače. Oni su najzaslužniji što su tamo, 80% njih su iz generacije drugih na svijetu. Jedan Modrić je sa 36 godina nositelj igre Reala pa smjena generacija se ne može raditi u toku prvenstva. Doći će vrijeme jer nitko nije vječan. Prije su tu bili Šuker, Bokšić, Boban, Prosinečki pa i ja, igrali smo u top formi, ali kad smo znali da je vrijeme za otići smo se povukli. Ali kad imamo ovakvog Luku, ne treba ga biti strah - jasan je brončani iz Francuske.

POGLEDAJTE VIDEO: Golovi Hrvatske protiv Škota (3-1)

Prve dvije utakmice Šime Vrsaljko igrao je na poziciji desnog beka, a protiv Škota je to bio Josip Juranović. Desni bek poljske Legije odigrao je jako dobru utakmicu.

- Ne mogu dati odgovor kao neki što gledaju pa danas kažu da je Luka loš igrač, a danas fenomenalan. On može imati loš dan kao i svatko. Vrsaljka svi znamo, fantastičan igrač. Nije kao nekad, ali sama njegova pojava, kad ga vide znaju tko im stoji nasuprot. Ono što je Juranović pokazao jučer je dokaz dobre selekcije, igrači nisu na klupi čisto radi reda. Ima iskustva, odigrao je fantastičnu sezonu - kaže Kozniku.

Na poziciju lijevog beka vratio se u drugom poluvremenu Borna Barišić, a Joško Gvardiol imao je najviše izazova dosad u svojih 69 minuta na terenu. Napustio je igru zbog ozljede, a još se ne zna hoće li biti spreman za sljedeći susret.

- On je vrhunski igrač, ali nije tipični lijevi bek. Visok je, brz i strašno pametan, ali nije poput tipičnih bekova kao što je bio Jarni. Protiv Engleske je bio super solidan, protiv Češke se vidjelo da je mlad, a i jučer je bio dobar kao i u Dinamu na toj poziciji. Izbacio se u situaciju kao pravi napadač, samopouzdanje mu raste kao i iskustvo, bit će još veći nivo nego što je sad.

S druge pozicije u skupini D, Hrvatska ide na drugoplasiranog u skupini E. Tamo se prije zadnje utakmice još ništa ne zna, a u skupini su Švedska, Slovačka, Španjolska i Portugal.

- Tamo nema loše momčadi. Neće to biti ista utakmica jer će naboj biti veći, bit će drugačije vrijeme, klima, mnogo je tu faktora. Žao mi je da Hrvatska nije mogla imati punu podršku navijača dosad. Neke momčadi su prije razmišljale kako bi bilo dobro igrati protiv Hrvatske jer kao nije to to, ali sad će svi imati respekta. Treći na svijetu prije 20 godina, a još smo aktualni drugi na svijetu. Tko god da dođe, mi smo favoriti - kaže Kozniku pa se osvrće na, valja priznati, zvučnu 'furiju':

- Za Španjolce znamo kakva su momčad, a ostali su na 'nuli' sa Švedskom i 1-1 sa Poljacima. Nemojte misliti da igrači ne čuju sva ova kalkuliranja, bio sam unutra, nije lako slušati kad rezultat nije dobar. Oni znaju koju odgovornost imaju. Oni su prava ekipa, atmosfera je fantastična i drugačije će disati nakon ove pobjede.

U osmini finala sigurno na terenu neće biti Dejana Lovrena zbog žutih kartona, a upitni su i Nikola Vlašić te spomenuti Gvardiol zbog ozljeda. 'Vatreni' su se vratili u Rovinj, a onda ih ubrzo čeka novo putovanje, ovaj put u Skandinaviju. Čeka ih duži let, vremenski su uvjeti drugačiji.

- Pričali smo samo o terenu, ali nije lako ni tako putovati. Velika je to razlika, znam što znači pripremati se na jednom terenu pa promijenim vremenske uvjete i teren, nije lako. U Francuskoj (98' op.a.) bili smo smješteni u Vittelu do polufinala, a njima svaka čast na ovome - govori bivši hrvatski reprezentativac.

Napokon se u Hrvatsku počeo vraćati dašak atmosfere kakav je bio prije tri godine. Sve se polako vraća u normalu, a mala zemlja za koju mnogi na svijetu ni ne znaju gdje se nalazi, opet može napraviti velike stvari.

- Kad smo igrali i pripremne utakmice, bilo je tu više od 29 utakmica, a sve su izgledale kao prijateljske. Sad je u Mađarskoj 70.000 ljudi, u Škotskoj 15 tisuća. Ali sad se treba početi privikavati, valjda će sad biti i pune tribine. Na prošlom Euru je Hrvatska igrala odličan nogomet i izgubili od Portugala i morala kući. Mi imamo 4,5 milijuna stanovnika, koliko jedna Francuska ili Njemačka ima registriranih nogometaša. Odemo li do finala ili izgubimo prije nije smak svijeta, a stvarno bi bila šteta da nismo prošli grupu. Sad što dalje idemo to je fantastično - kaže Kozniku pa zaključuje:

- Po kvaliteti koju imamo od golmana do zadnjeg igrača na klupi - možemo ići do kraja.