KRAJ ERE Pljušte reakcije na Pepov odlazak iz Manchestera! 'City bez njega neće ostati isti'
Engleski list Daily Mail u ponedjeljak navečer prvi je najavio odlazak Pepa Guardiole s klupe Manchester Cityja, a do utorka ujutro već su svi vodeći svjetski nogometni mediji i insajderi, od Fabrizija Romana do The Athletica, također prenijeli tu informaciju. Iako još nema službene riječi, era legendarnog španjolca na klupi "građana" završit će nedjeljnom utakmicom protiv Aston Ville u posljednjem kolu Premier lige.
Pep napušta City nakon deset godina, a već je poznato i tko će ga zamijeniti. Enzo Maresca, Guardiolin bivši asistent koji je vodio Chelsea, jedina je opcija za City. Guardiola je sa Cityjem osvojio sve što se dalo osvojiti - čak šest Premier ligi, pet Liga kupova, tri Community Shield naslova (engleski Superkup), tri FA kupova i Ligu prvaka.
Jasno, nižu se i reakcije navijača na njegov odlazak, a mnogi su na navijači Cityja ostavili tužne komentare na stranici Fabrizija Romana, koji je najavio odlazak Španjolca.
- City bez njega neće biti isti.
- Za njega nemamo zamjenu, najveći trener svih vremena.
- Kao navijač rivala, drago mi je da ovaj tip napokon odlazi iz lige. Bio je poseban i promijenio je ligu.
- Uz Sir Alexa Fergusona najbolji trener u povijesti.
- Teško je povjerovati da je došao kraj ere Pepa i Jurgena Kloppa u Premier ligi.
- Sad počinje pad Manchester Cityja.
- Jako će im nedostajati, on je nezamjenjiv.
Nije poznato gdje će Guardiola nastaviti karijeru. Moguće je da ode na zasluženi odmor, a nagađe se i kako bi mogao postati izbornik neke reprezentacije.
