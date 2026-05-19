Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLAZAK LEGENDE

KRAJ ERE Pljušte reakcije na Pepov odlazak iz Manchestera! 'City bez njega neće ostati isti'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
KRAJ ERE Pljušte reakcije na Pepov odlazak iz Manchestera! 'City bez njega neće ostati isti'
Foto: Carl Recine/REUTERS

Nije poznato gdje će Guardiola nastaviti karijeru. Moguće je da ode na zasluženi odmor, a nagađe se i kako bi mogao postati izbornik neke reprezentacije

Admiral

Engleski list Daily Mail u ponedjeljak navečer prvi je najavio odlazak Pepa Guardiole s klupe Manchester Cityja, a do utorka ujutro već su svi vodeći svjetski nogometni mediji i insajderi, od Fabrizija Romana do The Athletica, također prenijeli tu informaciju. Iako još nema službene riječi, era legendarnog španjolca na klupi "građana" završit će nedjeljnom utakmicom protiv Aston Ville u posljednjem kolu Premier lige.

Pep napušta City nakon deset godina, a već je poznato i tko će ga zamijeniti. Enzo Maresca, Guardiolin bivši asistent koji je vodio Chelsea, jedina je opcija za City. Guardiola je sa Cityjem osvojio sve što se dalo osvojiti - čak šest Premier ligi, pet Liga kupova, tri Community Shield naslova (engleski Superkup), tri FA kupova i Ligu prvaka. 

FILE PHOTO: Premier League - Manchester City vs Huddersfield Town
Foto: Carl Recine/REUTERS

Jasno, nižu se i reakcije navijača na njegov odlazak, a mnogi su na navijači Cityja ostavili tužne komentare na stranici Fabrizija Romana, koji je najavio odlazak Španjolca.

POZNAJE FILOZOFIJU KLUBA Guardiola odlazi, a već se zna tko će ga naslijediti? Bio mu je učenik, a kasnije i veliki rival
Guardiola odlazi, a već se zna tko će ga naslijediti? Bio mu je učenik, a kasnije i veliki rival
VELIKA VIJEST Engleski mediji najavljuju šok: Pep Guardiola odlazi iz Cityja!
Engleski mediji najavljuju šok: Pep Guardiola odlazi iz Cityja!

- City bez njega neće biti isti.
- Za njega nemamo zamjenu, najveći trener svih vremena.
- Kao navijač rivala, drago mi je da ovaj tip napokon odlazi iz lige. Bio je poseban i promijenio je ligu.
- Uz Sir Alexa Fergusona najbolji trener u povijesti.
- Teško je povjerovati da je došao kraj ere Pepa i Jurgena Kloppa u Premier ligi.
- Sad počinje pad Manchester Cityja.
- Jako će im nedostajati, on je nezamjenjiv.

Nije poznato gdje će Guardiola nastaviti karijeru. Moguće je da ode na zasluženi odmor, a nagađe se i kako bi mogao postati izbornik neke reprezentacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'
CIRKUS NA VJENČANJU

FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'

Vjenčanje kćeri Tysona Furyja na Otoku Manu izazvalo rasprave! Bijele Crocs papuče, Peter Andre i policija na svadbi! Obitelj podijeljena, ali ljubav cvjeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026