Kraj transfer-sage! Jagušić ide u Grčku, velika je želja Beniteza

Piše Hrvoje Tironi, Domagoj Vugrinović,
Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dinamo je navodno za talentiranog veznjaka nudio 1,75 milijuna eura odmah, 750 tisuća eura bonusa i 15 posto od eventualne sljedeće prodaje, no u Koprivnici su to "glatko" odbili

Saga oko transfera najboljeg igrača Slavena i jednog od najboljih veznjaka HNL-a, Adriana Jagušića, traje još od ljeta prošle godine. Tada je mladi veznjak procijenio da je za njegovu karijeru najbolji potez ostanak u Koprivnici, što se u konačnici pokazalo ispravnom odlukom.

Jagušić je ove sezone doslovno eksplodirao, dodatno unaprijedio svoju igru i izrastao u jednog od ključnih igrača lige. Ponude su na sjever Hrvatske stizale sa svih strana, no u klubu su bili svjesni kakav talent imaju u svojim redovima pa su ih redom odbijali. Zanimanje su pokazali i klubovi iz liga petice poput Leipziga, Brage i Werdera, kao i Dinamo, ali prema posljednjim informacijama ponuda "modrih" nije zadovoljila "farmaceute", iako je zagrebački klub nudio i visok postotak od eventualnog budućeg transfera.

U Slaven Belupu žele veći dio novca dobiti odmah jer vjeruju da Jagušić ima potencijal postati najveći izlazni transfer u povijesti kluba. Upravo bi se to sada trebalo i ostvariti. Prijelazni rok završio je u najjačim europskim ligama, a kako doznajemo, Jagušić će karijeru nastaviti južnije, u Ateni, gdje će odjenuti dres grčkog velikana Panathinaikosa. Daroviti veznjak potpisat će ugovor na četiri i pol godine, a u Atenu stiže kao velika želja Rafe Beniteza koji je, između ostalih, vodio i Chelsea, Real Madrid, Napoli, Inter, Liverpool.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slavenu bi prema tim informacijama trebalo pripasti oko 5,2 milijuna eura fiksne odštete, uz 800 tisuća eura bonusa i 20 posto od budućeg transfera. Vremena za konačni dogovor ostalo je malo jer prijelazni rok u Grčkoj završava u petak, a kako bi se posao priveo kraju bez komplikacija, grčki je klub po Jagušića poslao i privatni zrakoplov.

Dosad je najveći transfer u povijesti Slavena Belupa bio onaj Lovre Zvonareka u Bayern, vrijedan dva milijuna eura fiksno, uz postotak od budućeg transfera.

