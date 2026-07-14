'Kraljevi drame' se vratili iz velikog minusa, poveli pa pali u završnici protiv Španjolske

Hrvatska U-20 rukometna reprezentacija izgubila je od Španjolske 29-26 u drugom kolu drugog kruga Europskog prvenstva i ostala bez plasmana u četvrtfinale. Mladi hrvatski rukometaši imali su priliku za veliki preokret, u završnici su i poveli, ali nisu uspjeli izdržati do kraja. Hrvatska je loše ušla u utakmicu. Na početku nije realizirala dva sedmerca, a zatim je napravila tehničku pogrešku, što su Španjolci iskoristili i poveli 3-0. Prvi pogodak naši su rukometaši zabili tek nakon četiri i pol minute.

Španjolska je veći dio prvog poluvremena držala prednost od tri ili četiri gola, iako je igrala bez svoje prve zvijezde Macosa Fisa. Hrvatska se mučila s dubokom španjolskom obranom 3-3, povremeno i 4-2, a izbornik Denis Špoljarić sredinom prvog dijela morao je zvati minutu predaha.

Ta je minuta očito pomogla jer je Hrvatska nakon toga napravila seriju 5-1 i približila se na samo gol zaostatka. Šprem i Moslavac zabili su dva vezana gola za 10-9, ali Španjolci su odmah odgovorili novom serijom i pet minuta prije poluvremena otišli na najvećih 14-9. Na odmor se otišlo s četiri gola prednosti za Španjolsku, 15-11. Hrvatska je i drugo poluvrijeme otvorila neiskorištenim sedmercem, ali je nakon toga zaigrala bolje. Pogađali su Moslavac, Lasan i Udovičić, a Hrvatska se brzo približila na 14-16. U tim trenucima momčad je vukao sjajni Matko Moslavac, koji je zabio četiri gola u nizu.

U završnici je Hrvatska ponovno podignula ritam. Deset minuta prije kraja stigla je do izjednačenja 23-23, a u 52. minuti prvi i jedini put povela, 25-24. Činilo se da bi "kraljevi drame" mogli napraviti još jedan veliki preokret, ali Španjolska je nakon minute predaha poremetila hrvatski ritam. Hrvatska nije iskoristila četiri napada zaredom, iako je obrana držala momčad u igri. Dvije minute prije kraja ponovno je bila na samo gol zaostatka, ali dalje od toga nije mogla. Umor, agresivna španjolska obrana i raspoloženi vratari na kraju su presudili, a Španjolska je s još dva pogotka zaključila pobjedu 29-26.

Najbolji kod Hrvatske bio je Matko Moslavac sa sedam golova iz devet pokušaja. Loris Hromin zabio je četiri, Noa Klarić također četiri, dok su Ante Lasan i Petar Šprem postigli po tri pogotka. Leo Branko Sunajko imao je tri obrane. Kod Španjolske je najefikasniji bio Miguel Angel Martin Duque s pet golova, a španjolski golmani zajedno su skupili 11 obrana.

Hrvatska je tako ostala na dva boda u skupini i neće igrati četvrtfinale. Nakon dana odmora nastavlja natjecanje u razigravanju za poredak od 9. do 16. mjesta.