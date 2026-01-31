Obavijesti

U DRUŠTVU VELIKANA

Kramarić ispisuje povijest! Evo što je napravio novim golovima

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Podsjetimo, Kramarić je karijeru počeo u Dinamu, a nakon epizoda u Lokomotivi, Rijeci i Leicesteru stigao je u Hoffenheim 2016. i u 10 godina 347 puta u svim natjecanjima i zabio 152 gola, uz 72 asistencije

Andrej Kramarić (34) zabio je prva dva gola Hoffenheima u pobjedi protiv Union Berlina (3-1) i tako stigao do osam golova u Bundesligi ove sezone. Međutim, stigao je i do još jednog velikog postignuća.

Hrvatski reprezentativac zabio je 134 gola u Bundesligi u karijeri i prestigao Giovanea Elbera te postao treći najbolji strani strijelac u povijesti Bundeslige! 

Ispred njega još su ostali samo Robert Lewandowski, koji je za Borussiju Dortmund i Bayern zabio 312 golova te Claudio Pizzaro koji je za Bayern, Werder i Koln zabio 193 gola. 

