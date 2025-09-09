Kramarić ne lovi samo Šukera! 'Vatrenom' u leđa gledaju Erling Haaland, Mbappé, De Bruyne...

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pobjednički niz u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., na maksimirskom stadionu je Hrvatska pobijedila Crnu Goru 4-0 (1-0) u sklopu skupine L. Strijelci sa Hrvatsku bili su Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić, uz autogol Edvina Čuka.

Štoviše, Perišić i Kramarić vodili su zanimljivu "borbu" na travnjaku. Naime, ova dvojica 'vatrenih' love najboljeg strijelca u povijesti hrvatske reprezentacije. Ta titula već dugo pripada legendarnom hrvatskom napadaču Davoru Šukeru (57), koji je u 69 utakmica za Hrvatsku zabio čak 44 gola.

Perišić i Kramarić približili su mu se za jedan korak nakon utakmice u Crnoj Gori, a tu blagu prednost može imati Kramarić, s obzirom na to kako je dvije godine i četiri mjeseca mlađi od Perišića. Štoviše, ovaj ''vatreni'' dvojac čak je bio i izjednačen na drugom mjestu s 36 golova. Istina, to je trajalo samo 40-ak minuta, točnije, od Kramarićeva gola za 2-0 u 50. minuti pa do 92. minute kada je Perišić zabio svoj 37. gol za ''vatrene'' i postavio konačnih 4-0.

Hrvatska je odigrala četiri od ukupno osam kvalifikacijskih utakmica i na dobrom je putom da osvoji skupinu L, iako moramo istaknuti kako "vatreni" imaju isti broj bodova kao i prvoplasirana Češka. Dalićevi izabranici gostovat će 9. listopada u Pragu.

Nakon toga, Hrvatska će na sjeveru zemlje 12. listopada ugostiti Gibraltar u Varaždinu. U studenom ''vatrene'' čekaju još dvije kvalifikacijske utakmice, 14. studenog s Farskim Otocima na Rujevici, a tri dana kasnije u Crnoj Gori.

Kramarić u svemu tome ne lovi samo Šukera, već i jedno postignuće koje nije pošlo za rukom nijednom hrvatskom nogometašu! Naime, sa šest golova Andrej je najbolji strijelac u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, dok je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Nizozemske, Memphis Depay, na drugom mjestu s pet.

Zanimljivo, Ivan Perišić je na listi s tri gola, a Kramariću u leđa gledaju Kylian Mbappé, Erling Haaland, Kevin de Bruyne i svi ostali europski nogometaši! Istaknimo kako je Šuker s 12 golova bio najbolji strijelac kvalifikacija za Europsko prvenstvo 1996.