Jakić oduševio na neprirodnoj poziciji i zabio prvijenac! 'Baš i nisam igrač za jedan na jedan'
Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije nad Crnom Gorom (4-0) ostat će u posebnom pamćenju jednom "vatrenom". Riječ je o Kristijanu Jakiću (28), koji je nakon četiri godine i 13 utakmica zabio prvijenac u reprezentativnom dresu.
Jakić je odigrao cijelu utakmicu i oduševio na desnom beku. Iako mu je prirodna pozicija u veznom redu, Jakić je poput iskusnog beka prebacio loptu na lijevu nogu i onda majstorski poentirao u daljnji golmanov kut. Danijel Petković, koji je sjajnim obranama spašavao Crnogorce, tu nije mogao ništa.
- Napravio sam sličan lažnjak i protiv Farskih Otoka... Vježbao sam udarce lijevom nogom na treningu. Nisam baš dobro ubacivao lijevom nogom protiv Farskih Otoka, zato sam se odlučio za udarac i ušlo je. Samopouzdanje? Imamo jako dobrog trenera u klubu, puno radimo s loptom i na igru u posjedu. Nisam baš igrač za jedan na jedan, ali trudim se, želim stvoriti višak i ubaciti u kazneni prostor - komentirao je za Novu TV.
Smatra kako je utakmica bila jednosmjerna ulica nakon isključenja crnogorskog igrača u 42. minuti.
- Crveni karton nam je olakšao utakmicu. Lakše smo ju priveli kraju i sve smo imali u svojim rukama, nisu imali nijednu konkretnu šansu. Lakše je disati, pogotovo nakon Farskih Otoka, gdje nije bilo lako igrati na umjetnoj travi - izjavio je Jakić, pa komentirao koja mu je najbolja pozicija...
- Moja je prirodna pozicija 'šestica', odnosno, zadnji vezni. Ali sada igram ofenzivnije i u klubu, dok smo u reprezentaciji dobro popunjeni na mojoj prirodnoj poziciji, iako sada nije bilo Kovačića. Ali igrat ću bilo koju poziciju za reprezentaciju... Bilo bi super kada bih zabio još koji gol.
Za kraj je najavio Češku.
- Nije bilo lako ni u Hrvatskoj s njima, a sada nas čeka gostovanje. Bilo bi teško da nismo zabili brzi gol kada su izjednačili. Ali mislim da smo kvalitetnija ekipa i da ne bi trebalo biti problema.
Franjo Ivanović prvi je put od prve minute počeo utakmicu za reprezentaciju Hrvatske.
- Jako sam sretan zbog toga - rekao je Ivanović za Novu TV pa nastavio...
- Dao sam sve od sebe i proslavili pobjedu za Lukin rođendan. Uvijek sam na raspolaganju izborniku, dajem sve od sebe i spreman sam. Stižu mladi igrači, želimo se dokazati i izboriti Svjetsko prvenstvo. Češka? To je najteža utakmica, želimo u Pragu riješiti pitanje prolaza na Svjetsko prvenstvo.
