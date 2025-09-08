Obavijesti

Sport

Komentari 0
POSEBNA UTAKMICA

Jakić oduševio na neprirodnoj poziciji i zabio prvijenac! 'Baš i nisam igrač za jedan na jedan'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Jakić oduševio na neprirodnoj poziciji i zabio prvijenac! 'Baš i nisam igrač za jedan na jedan'
2
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Moja je prirodna pozicija 'šestica', odnosno, zadnji vezni. Sada igram ofenzivniju poziciju u klubu, a u reprezentaciji smo dobro popunjeni u veznom redu, posebno na 'šestici'. A za reprezentaciju igram bilo što!

Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije nad Crnom Gorom (4-0) ostat će u posebnom pamćenju jednom "vatrenom". Riječ je o Kristijanu Jakiću (28), koji je nakon četiri godine i 13 utakmica zabio prvijenac u reprezentativnom dresu. 

Jakić je odigrao cijelu utakmicu i oduševio na desnom beku. Iako mu je prirodna pozicija u veznom redu, Jakić je poput iskusnog beka prebacio loptu na lijevu nogu i onda majstorski poentirao u daljnji golmanov kut. Danijel Petković, koji je sjajnim obranama spašavao Crnogorce, tu nije mogao ništa.

BRAVO, ZLATKO Dalić je postavio novi rekord, srušio čak i Ćiru Blaževića! Nitko nije tako otvorio kvalifikacije
Dalić je postavio novi rekord, srušio čak i Ćiru Blaževića! Nitko nije tako otvorio kvalifikacije

- Napravio sam sličan lažnjak i protiv Farskih Otoka... Vježbao sam udarce lijevom nogom na treningu. Nisam baš dobro ubacivao lijevom nogom protiv Farskih Otoka, zato sam se odlučio za udarac i ušlo je. Samopouzdanje? Imamo jako dobrog trenera u klubu, puno radimo s loptom i na igru u posjedu. Nisam baš igrač za jedan na jedan, ali trudim se, želim stvoriti višak i ubaciti u kazneni prostor - komentirao je za Novu TV.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Smatra kako je utakmica bila jednosmjerna ulica nakon isključenja crnogorskog igrača u 42. minuti.

PREKRASNE SCENE FOTO Modrić dobio ovacije čak i Crnogoraca, a onda mu je cijeli Maksimir zapjevao za rođendan
FOTO Modrić dobio ovacije čak i Crnogoraca, a onda mu je cijeli Maksimir zapjevao za rođendan

- Crveni karton nam je olakšao utakmicu. Lakše smo ju priveli kraju i sve smo imali u svojim rukama, nisu imali nijednu konkretnu šansu. Lakše je disati, pogotovo nakon Farskih Otoka, gdje nije bilo lako igrati na umjetnoj travi - izjavio je Jakić, pa komentirao koja mu je najbolja pozicija...

KOMENTAR Hrvatska juri prema Mundijalu: 'Vatreni' položili popravni ispit, a uz Luku večeras časti i - Jakić!
Hrvatska juri prema Mundijalu: 'Vatreni' položili popravni ispit, a uz Luku večeras časti i - Jakić!

- Moja je prirodna pozicija 'šestica', odnosno, zadnji vezni. Ali sada igram ofenzivnije i u klubu, dok smo u reprezentaciji dobro popunjeni na mojoj prirodnoj poziciji, iako sada nije bilo Kovačića. Ali igrat ću bilo koju poziciju za reprezentaciju... Bilo bi super kada bih zabio još koji gol.

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za kraj je najavio Češku.

- Nije bilo lako ni u Hrvatskoj s njima, a sada nas čeka gostovanje. Bilo bi teško da nismo zabili brzi gol kada su izjednačili. Ali mislim da smo kvalitetnija ekipa i da ne bi trebalo biti problema.

Franjo Ivanović prvi je put od prve minute počeo utakmicu za reprezentaciju Hrvatske.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Jako sam sretan zbog toga - rekao je Ivanović za Novu TV pa nastavio...

- Dao sam sve od sebe i proslavili pobjedu za Lukin rođendan. Uvijek sam na raspolaganju izborniku, dajem sve od sebe i spreman sam. Stižu mladi igrači, želimo se dokazati i izboriti Svjetsko prvenstvo. Češka? To je najteža utakmica, želimo u Pragu riješiti pitanje prolaza na Svjetsko prvenstvo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol
FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave
PROPUTOVALI EUROPOM

FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave

Marija Pašalić (29), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije tri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025