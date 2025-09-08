Jakić oduševio na neprirodnoj poziciji i zabio prvijenac! 'Baš i nisam igrač za jedan na jedan'

Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije nad Crnom Gorom (4-0) ostat će u posebnom pamćenju jednom "vatrenom". Riječ je o Kristijanu Jakiću (28), koji je nakon četiri godine i 13 utakmica zabio prvijenac u reprezentativnom dresu.

Jakić je odigrao cijelu utakmicu i oduševio na desnom beku. Iako mu je prirodna pozicija u veznom redu, Jakić je poput iskusnog beka prebacio loptu na lijevu nogu i onda majstorski poentirao u daljnji golmanov kut. Danijel Petković, koji je sjajnim obranama spašavao Crnogorce, tu nije mogao ništa.

- Napravio sam sličan lažnjak i protiv Farskih Otoka... Vježbao sam udarce lijevom nogom na treningu. Nisam baš dobro ubacivao lijevom nogom protiv Farskih Otoka, zato sam se odlučio za udarac i ušlo je. Samopouzdanje? Imamo jako dobrog trenera u klubu, puno radimo s loptom i na igru u posjedu. Nisam baš igrač za jedan na jedan, ali trudim se, želim stvoriti višak i ubaciti u kazneni prostor - komentirao je za Novu TV.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Smatra kako je utakmica bila jednosmjerna ulica nakon isključenja crnogorskog igrača u 42. minuti.

- Crveni karton nam je olakšao utakmicu. Lakše smo ju priveli kraju i sve smo imali u svojim rukama, nisu imali nijednu konkretnu šansu. Lakše je disati, pogotovo nakon Farskih Otoka, gdje nije bilo lako igrati na umjetnoj travi - izjavio je Jakić, pa komentirao koja mu je najbolja pozicija...

- Moja je prirodna pozicija 'šestica', odnosno, zadnji vezni. Ali sada igram ofenzivnije i u klubu, dok smo u reprezentaciji dobro popunjeni na mojoj prirodnoj poziciji, iako sada nije bilo Kovačića. Ali igrat ću bilo koju poziciju za reprezentaciju... Bilo bi super kada bih zabio još koji gol.

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za kraj je najavio Češku.

- Nije bilo lako ni u Hrvatskoj s njima, a sada nas čeka gostovanje. Bilo bi teško da nismo zabili brzi gol kada su izjednačili. Ali mislim da smo kvalitetnija ekipa i da ne bi trebalo biti problema.

Franjo Ivanović prvi je put od prve minute počeo utakmicu za reprezentaciju Hrvatske.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Jako sam sretan zbog toga - rekao je Ivanović za Novu TV pa nastavio...

- Dao sam sve od sebe i proslavili pobjedu za Lukin rođendan. Uvijek sam na raspolaganju izborniku, dajem sve od sebe i spreman sam. Stižu mladi igrači, želimo se dokazati i izboriti Svjetsko prvenstvo. Češka? To je najteža utakmica, želimo u Pragu riješiti pitanje prolaza na Svjetsko prvenstvo.