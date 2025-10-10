Gvardiolov menadžer: Otkako sam ga prodao u City, gledam utakmice s boljih pozicija!

Obavijesti

MARJAN ŠIŠIĆ

Piše Luka Tunjić,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Šišić brani Krovinovića: Četiri trenera vjerovala su mu! Ozljeda mu promijenila karijeru. Kritizira HNL klubove zbog stranaca, mladima treba dati šansu

Često ga se kritizira, ali činjenica je da su mu vjerovala četiri različita trenera i da stalno igra, komentirao je Filipa Krovinovića poznati hrvatski nogometni menadžer Marjan Šišić u intervjuu za Index. Šišić je odgovoran za karijere Joška Gvardiola, Antona Matkovića, Marka Solde, spomenutog Krovinovića i još mnogih...

Šišić se u razgovoru za Index dotaknuo hajdukovca Krovinovića, koji je često na udaru navijača "bijelih". Šišić je stao u veznjakovu obranu i poručio kako Krovinović s razlogom uživa u povjerenju brojnih trenera koji su se ovih godina mijenjali na Poljudu.

- Često ga se kritizira, ali činjenica je da su mu četiri različita trenera vjerovala i da stalno igra. Dosta kritika prema njemu su posljedica površnog gledanja nogometa. On za Hajduk vrijedi puno više nego što se može vidjeti golim okom. Ima ozbiljan CV, igranje i promociju u Premier ligu s West Bromom, i da nije bilo teške ozljede u Benfici, karijera je mogla otići u sasvim drugom smjeru - rekao je Šišić za Index i dodao...

- Ta ozljeda došla je u najgorem mogućem trenutku za njegovu karijeru, tada je bio na vrhuncu. Već su se tijekom njegovih igara u Benfici počeli javljati klubovi koji su zainteresirani za njega, dakle za dodatni iskorak u karijeri. U pitanju je bio jedan od pet-šest najboljih klubova u Engleskoj. Odigrao je 19 utakmica te sezone (kada se ozlijedio nap. a.), ozlijedio se protiv Chavesa u 87. minuti dok su vodili 30, bio je igrač utakmice. U Benfici su ga prekrižili nakon oporavka, nije više dobio šansu. Sigurno ima kvalitetu i rekao bih da je jedan od najboljih igrača Hajduka. Sto posto sam siguran da bi igrao za reprezentaciju bez te ozljede.

Šišić je komentirao i kako se promijenio njegov život otkako je sklopio Gvardiolov transfer u City...

- Promijenilo se to što sada gledam utakmice s boljih pozicija na stadionu, haha. Najveća promjena je što me više zovu i što imam još jače kontakte u velikim klubovima. Ali moj svakodnevni rad je isti - zaključio je.

