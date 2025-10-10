Gvardiolov menadžer: Otkako sam ga prodao u City, gledam utakmice s boljih pozicija!

Često ga se kritizira, ali činjenica je da su mu vjerovala četiri različita trenera i da stalno igra, komentirao je Filipa Krovinovića poznati hrvatski nogometni menadžer Marjan Šišić u intervjuu za Index. Šišić je odgovoran za karijere Joška Gvardiola, Antona Matkovića, Marka Solde, spomenutog Krovinovića i još mnogih...

Šišić se u razgovoru za Index dotaknuo hajdukovca Krovinovića, koji je često na udaru navijača "bijelih". Šišić je stao u veznjakovu obranu i poručio kako Krovinović s razlogom uživa u povjerenju brojnih trenera koji su se ovih godina mijenjali na Poljudu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Često ga se kritizira, ali činjenica je da su mu četiri različita trenera vjerovala i da stalno igra. Dosta kritika prema njemu su posljedica površnog gledanja nogometa. On za Hajduk vrijedi puno više nego što se može vidjeti golim okom. Ima ozbiljan CV, igranje i promociju u Premier ligu s West Bromom, i da nije bilo teške ozljede u Benfici, karijera je mogla otići u sasvim drugom smjeru - rekao je Šišić za Index i dodao...

- Ta ozljeda došla je u najgorem mogućem trenutku za njegovu karijeru, tada je bio na vrhuncu. Već su se tijekom njegovih igara u Benfici počeli javljati klubovi koji su zainteresirani za njega, dakle za dodatni iskorak u karijeri. U pitanju je bio jedan od pet-šest najboljih klubova u Engleskoj. Odigrao je 19 utakmica te sezone (kada se ozlijedio nap. a.), ozlijedio se protiv Chavesa u 87. minuti dok su vodili 30, bio je igrač utakmice. U Benfici su ga prekrižili nakon oporavka, nije više dobio šansu. Sigurno ima kvalitetu i rekao bih da je jedan od najboljih igrača Hajduka. Sto posto sam siguran da bi igrao za reprezentaciju bez te ozljede.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Šišić je komentirao i kako se promijenio njegov život otkako je sklopio Gvardiolov transfer u City...

- Promijenilo se to što sada gledam utakmice s boljih pozicija na stadionu, haha. Najveća promjena je što me više zovu i što imam još jače kontakte u velikim klubovima. Ali moj svakodnevni rad je isti - zaključio je.