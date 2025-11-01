Obavijesti

Sport

Komentari 5
OČEVIM STOPAMA?

Krv nije voda: Ronaldov sin debitirao za U-16 reprezentaciju Portugala i odmah zabio gol!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Krv nije voda: Ronaldov sin debitirao za U-16 reprezentaciju Portugala i odmah zabio gol!
3
Čakovec: Cristiano Ronaldo junior slavio osvajanje turnira s bakom | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podsjetimo, mlađi je Ronaldo bio i u Hrvatskoj na turniru mlađih selekcija gdje je nastupao za portugalsku U-15 reprezentaciju. Tada je zabio dva gola i to baš protiv vršnjaka iz Hrvatske.

Cristiano Ronaldo Jr. (15) sanja o tome da krene stopama oca i poznate slavni i priznati nogometaš. Mora se reći, na dobrom je putu! Nakon što se na društvenim mrežama pohvalio automobilom koji mu je otac kupio povodom prvog poziva za U-16 selekciju Portugala, sada je zabio i prvi gol. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ronaldov sin stigao u Sveti Martin na Muri 01:52
Ronaldov sin stigao u Sveti Martin na Muri | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Objavio je tu vijest i Fabrizio Romano putem svojih kanala, što dolazuje koliko je Cristiano Ronaldo Jr. već sad u fokusu javnosti. 

Podsjetimo, mlađi je Ronaldo bio i u Hrvatskoj na turniru mlađih selekcija gdje je nastupao za portugalsku U-15 reprezentaciju. Tada je zabio dva gola i to baš protiv vršnjaka iz Hrvatske. 

TATA JE BIO ŠIROKE RUKE Sin Cristiana Ronalda dobio Lamborghini od 265.000 eura! Zasad će samo stajati u garaži
Sin Cristiana Ronalda dobio Lamborghini od 265.000 eura! Zasad će samo stajati u garaži
Portugal u Čakovcu osvojio memorijalni turnir Vlatko Marković
Portugal u Čakovcu osvojio memorijalni turnir Vlatko Marković | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na Instagramu ga prati više od 30.000 ljudi, a trenutačno nastupa za omladinske selekcije Al-Nassra. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Biste li to probali? Evo što jedu na stadionima po svijetu
VODIČ KROZ HRANU

FOTO Biste li to probali? Evo što jedu na stadionima po svijetu

Na hrvatskim stadionima gastronomska ponuda baš i nije obećavajuća. Hrana je već godinama gotovo pa ista, a zanima li vas što je u ponudi na stadionima diljem planete? E, tu ima baš svega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025