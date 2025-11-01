Podsjetimo, mlađi je Ronaldo bio i u Hrvatskoj na turniru mlađih selekcija gdje je nastupao za portugalsku U-15 reprezentaciju. Tada je zabio dva gola i to baš protiv vršnjaka iz Hrvatske.
Krv nije voda: Ronaldov sin debitirao za U-16 reprezentaciju Portugala i odmah zabio gol!
Cristiano Ronaldo Jr. (15) sanja o tome da krene stopama oca i poznate slavni i priznati nogometaš. Mora se reći, na dobrom je putu! Nakon što se na društvenim mrežama pohvalio automobilom koji mu je otac kupio povodom prvog poziva za U-16 selekciju Portugala, sada je zabio i prvi gol.
Objavio je tu vijest i Fabrizio Romano putem svojih kanala, što dolazuje koliko je Cristiano Ronaldo Jr. već sad u fokusu javnosti.
Na Instagramu ga prati više od 30.000 ljudi, a trenutačno nastupa za omladinske selekcije Al-Nassra.
