Krv, znoj i suze: Kada Kovač 'gazi' igrače na pripremama...

Niko Kovač uvijek je bio poznat po svom strogom njemačkom mentalitetu i marljivosti. Kada se radi, onda se radi i nema zafrkancije. Takva je trenutačno situacija u Bayernovom kampu uoči početka nove sezone.

Niko Kovač priprema svoju momčad za novu sezonu, a nakon poraza od Borussije u Superkupu odlučio je još dodatno 'nagaziti' svoje igrače. Vidjelo se na utakmici da neki neki pojedinci nisu baš spremni, da muku muče s kondicijom i snagom pa je Niko intervenirao. Loptu je odvojio sa strane i svi su se posvetili fizičkoj snazi.

Tako su na jutarnjem treningu na repertoar došli bicikli za fitness, utezi i razne sprave s teretom. Jučer mu je posebna ideja pala na pamet pa su igrači na sebe stavili prsluke s utezima i tako trčali kako ne bi slučajno bilo 'praznog hoda', a nekima je bila zavezana i sajla oko leđa. Neki su bili iscrpljeni što jasno daje do znanja kako igrači baš i nisu spremni za novu sezonu.

No sve je to med i mlijeko kada u obzir uzmemo legendarnog Nijemca Felixa Magatha koji je sa svojim klubovima prvi dio priprema s igračima radio bez lopte. Bilo je tu trčanja uzbrdo, kilometarskih dionica nakon doručka. On je bio poznat po vojnom režimu, a igrači su mu dali nadimak 'mučitelj'. Jednom je Marija Mandžukića, kada je igrao u Wolfsburgu, kaznio s 10.000 eura jer se nije vratio u obranu nakon što je izgubio loptu u napadu.

Niko Kovač nije baš takav tip trenera, no još je jednom pokazao igračima da i njega krasi stroga njemačka disciplina te da im predstoji rad i rad. Igrače Bayerna u subotu očekuje utakmica protiv Energie Cottbusa u prvom kolu njemačkog kupa.