Krvavi sport: Cro Cop je imao moždani, Cikatić nepokretan...

Borci dobivaju basnoslovne plaće za svoje borbe, no ipak nakon svega, jel vrijedi ugrožavati svoje zdravlje radi toga? Mirko Filipović je u ringu proveo čak 23 godine i odradio čak 52 borbe.

Kao posljedica toga, Mirko je prekinuo karijeru zbog moždanog udara. Silni udarci u glavu u svim tim mečevima, treninzima i sparing borbama sigurno su ostavili posljedice na njegovo zdravlje, a sve je na kraju kulminiralo moždanim udarom.

Udarci šakom u borilačkim sportovima mogu dosegnuti do 50 km/h, a to znači da na tijelu ili glavi borca sjedne masa od 400 kila. Borio se Mirko tijekom svoje dugačke karijere protiv raznih faca iz borilačkih sportova, a neke mečeve je završio nokautiran na podu. Rijetki su ti borci koji uspjeli to napraviti, ali ti nokauti su sigurno ostavili posljedice na njegovo zdravlje.

Prvi borac koji ga je žestoko uzdrmao je Kevin Randleman 25. travnja 2004. godine. Srušio je Mirka na pod i dokrajčio ga direktima i laktovima, nakon čega je naš borac ostao nepomično ležati. Do njega je odmah doletio sudac, izvadio mu štitnik za zube i okrenuo ga na bok. Mirko se vrlo brzo oporavio od tog nokauta, ali takvi udarci jednostavno ostave posljedice na zdravlje.

Još jedan brutalan nokaut nanio mu je i Gabriel Gonzaga 21. travnja 2007. godine u UFC-u. Desna noga bolnica, lijeva noga groblje. Tako je glasio moto za Mirkove nevjerojatne high kickove, ali sličan takav je Mirko doživio tu noć. Kirurški preciznim udarcem lijevom nogom Gonzaga ga je srušio na pod.

Prije devet godina Frank Mir je koljenom u bradu, zaposjeo Mirka na pod, a onda ga i dokrajčio šakama. No nisu samo nokauti utjecali na zdravlje. Bilo je tu krvavih borbi u kojima je Mirko pobijedio, ali i dobio dobre batine.

Nije Cro Cop jedini koji je osjetio posljedice ovog kraljevskog sporta, koji se konzumirao još u vrijeme rimskog carstva u arenama gdje su se borili gladijatori.

Hrvatski tigar leži nepokretan

Branko Cikatić je čovjek koji je popularizirao Kick boks u Hrvatskoj, prvi trener Mirka Filipovića i prvi čovjek koji je osvojio K1 turnir, ali danas leži nepokretan u krevetu. Hrvatskom tigru su problemi sa zdravljem počeli još 2012. godine kada je ima probleme sa čirevima u želucu i s krvarenjem, a sve je kulminiralo 2018. godine od kada je nepokretan.

Plućna embolija, sepsa i bolnička bakterija su mu otkriveni, a uz tu su liječnici u Zagrebu otkrili da boluje i od Parkinsonove bolesti, koja je učestala u borilačkim sportovima. Stanje mu se bilo toliko pogoršalo, pa su reagirali Stojko Vranković i Dubravko Šimenc koji su omogućili njegov prijevoz iz Splita u zagrebačku bolnicu. Hrvatski tigar je nokautirao legendarnog Ernesta Hoosta, bio popularniji i od Chuck Norrisa i Van Dammea, ali danas leži nepokretan u svome domu.

Ali, Joe Luis, Sugar Ray...

Velike probleme sa zdravljem u životu imao je i najveći boksač svi vremena Muhammad Ali koji je bolovao od Parkinsonove bolesti koja ga je na kraju i otpratila u smrt. Veliki Joe Luis se mučio s demencijom, a Alzheimerova bolest koštala je života Sugar Ray Robinsona.

U budućnosti bi ljudi odgovorni za borilačke sportove mogli razmisliti o uvođenju zaštita kako bi smanjili opasnost od ozljeda. Pa čak su i gladijatori koji su se borili na život ili smrt imali na glavama kacige koje su ih koliko toliko štitile od ozljeda.

Jer kad se bolje zapitamo, čemu ta slava i svi ti novci, kada ne možete do kraja života normalno živjeti? Vrijedi li riskirati sve te udarce zbog kojih je upitan vaš nastavak života, udarci kojima je upitno hoćete li gledati svoju djecu kako odrastaju.

Jesu li ti udarci, novci, slava, uopće vrijedni ljudskog života? Svi ovi primjeri pokazuju koliko te ozljede mogu biti fatalne za ljudski život, a nadajmo se da je Cro Cop na vrijeme rekao dosta.