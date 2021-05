Dinamo je nešto teže od očekivanog slavio na gostovanju kod Slaven Belupa 2-0, no trener 'modrih' Damir Krznar bio je itekako zadovoljan nakon utakmice. Čulo mu se to u glasu, ali i vidjelo u riječima koje je uputio svojim igračima.

- S obzirom na situaciju, na pripremu momčadi... Uz Petka, koji je opravdano izostao zbog kartona, zbog Gavre koji je u ozljedi dogodila nam se i viroza Atiemwena. Pa smo bili skučeni u fazi napada. Sva sreća, odradili smo plan A i plan B. Prvi plan s dvije špice gdje je Ivanušec, ponekad i Ademi, tražio prilaz i dubinu za Oršića. Oršić je dobro odradio svoju ulogu, dobro se zabadao u dubinu, ali nismo imali konkretnih lopti za njega. Ne mogu biti nezadovoljan. Prvih 20 minuta izuzetna kontrola i pas igra, zatim smo ušli u nervozu... Ali drugo poluvrijeme, s ulaskom Tolića... Urodio je plan B gdje smo se vratili na klasičnih 4-3-3 s Tolićem u vrhu napada. Čestitam Toliću, čestitam i svim ostalima. Osobito igračima s klupe, to je ta snaga koja nam daje za pravo, oni su donijeli pobjedu. Čestitke cijeloj momčadi, zaista rovovska bitka. Očekivali smo takvu, ali htijenje i mentalna snaga naših igrača je pobijedila danas - rekao je Krznar po završetku utakmice.

Dinamo je utakmicu riješio u drugom poluvremenu, prvenstveno zaigrao bolje kada je u igru ušao Marko Tolić.

- Ono što nama daje snagu i samo unutar stožera je izbor naših igrača. Koga god izaberete u udarnih 11 ili podignete s klupe možete biti mirni da će odraditi. Rijetko se to događalo u povijesti, da ti svaku utakmicu kada igrači uđu s klupe nešto donesu. Nije lagano biti 12., 15. ili 20., stoički to podnose i koriste svaku minutu. Zahvalan sam i nadam se da će nam se to na kraju isplatiti.

Utakmica sa Slavenom bilo je prvo od tri gostovanja Dinama u nizu.

- Sljedeće dvije su Hajduk i Rijeka, tražit ćemo puni plijen. Jer svjesni smo da s, daj Bože, te dvije pobjede rješavamo situaciju što se tiče pobjednika. Ostaju samo formalnosti i naravno da se nećemo opuštati, ali to bi bilo idealno. Ali nećemo ni očajavati ako se idealan plan ne dogodi. Imamo mirnoću, imamo kvalitetu, prednost i sve vodi k tome da ćemo izboriti još jedan naslov prvaka.