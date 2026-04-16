PROZVAO SRPSKOG BORCA

'Kuha' se glavna borba FNC-a? Barbir žestoko: Cviliću, imaš šest tjedana za novi izgovor

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: FNC

Već se dulje vrijeme govori i o meču Aleksandra Ilića protiv Đanija Barbira. Barbir je jedini hrvatski prvak svoje divizije, a njihov sukob traje već godinama

Tek što je završio veliki FNC-ov event u Ljubljani, već se spremaju novi veliki mečevi koji će zapaliti regionalnu MMA publiku. Pred nama je novi event u Zadru koji će se održati 9. svibnja, a potom krajem mjeseca slijedi veliki event u Beogradu. U Ljubljani su već objavili dva velika meča koja će se ondje održati. Legendarni hrvatski borac Ivica Trušček borit će se za titulu u velter kategoriji protiv Kamila Kraske. To će biti kruna karijere Truščeka, koji je posljednjih godina uhvatio najbolju formu života.

Osim toga, objavili su i meč Darka Stošića protiv Grega Hardyja u teškoj kategoriji. Hardy je najveće ime koje je FNC doveo u posljednjih godinu dana, a nekadašnji UFC borac debitirat će u Beogradu.

Već se dulje vrijeme govori i o meču Aleksandra Ilića protiv Đanija Barbira. Barbir je jedini hrvatski prvak svoje divizije, a njihov sukob traje već godinama. Prije samo nekoliko dana činilo se da će navijači ostati uskraćeni za taj dvoboj jer Ilić nije postigao dogovor s FNC-om. Ipak, sve nesuglasice riješili su kada se u pregovore oko novog ugovora za Ilića uključio i čelnik organizacije Dražen Forgač. Ilić je potpisao novi, bolji ugovor i sada ga vjerojatno čeka borba za titulu u srednjoj kategoriji protiv Barbira.

Hrvatski borac već je počeo s "trash talkom" pa je na društvenim mrežama objavio fotografiju s Ilićem kojemu je na lice stavio emoji klauna, a uz to dodao i opis:

"Jesi dobro, Cviliću? Danima dramiš bez da si spomenuo Šlemenka, što ti je? Imaš više od šest tjedana da smisliš nove izgovore, budi kreativan. Ako se uopće pojaviš, čovječe od riječi", napisao je Barbir i dodao video u kojemu o njemu govori Ilićev trener Ivan ‘Icko’ Đorđević.

- Barbir je posebno motiviran i mlad je. On je bolji borac od Tome Spahovića i vjerojatno puno bolji borac od mnogih u regiji, možda čak i na nekoj višoj razini. Potrebna je puna forma za taj meč - kazao je u tom starijem videu Icko.

