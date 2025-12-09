Kukoč: Dinamo je bio mrtvac, a onda ih je prekid vratio u igru. Bit će debakl ako ne osvoje HNL

Nakon najvećeg hrvatskog derbija dojmovi se i dalje ne stišavaju. Hajduk je veći dio utakmice bio podređen, a onda je Michele Šego doveo goste u vodstvo. Dinamo se poraza spasio tek u 102. minuti preko Arbera Hoxhe. Veliki derbi komentirao je i bivši hajdukovac, danas igrač Segeste, Tonći Kukoč-Petraello.

Gostujući u podcastu "Totalni nogomet" kod komentatora MAXSporta naglasio je da je ključni trenutak utakmice bio prekid koji je Torcida izazvala u 80. minuti.

- Dinamo je u svim segmentima igre bio bolji. Do tog gola. A onda, kad smo mi dali gol, nismo iskoristili taj momenat jer je Dinamo drastično pao. Tada su navijači počeli bacati te bengalke na teren i time su opet odmogle Hajduku. U trenutku kad je Dinamo bio na koljenima, trebali smo zabiti još jedan gol. Nismo, i sami smo si krivi. A kad nastane stanka od pet-šest minuta, ispadneš iz ritma. Tako vratiš ‘mrtvaca’ u život. Dinamo je bio mrtvac - rekao je Kukoč.

Nije blagonaklono gledao ni prema Edgaru Gonzalezu, koji je zakasnio kod odbijanca koji je Hoxha pospremio u mrežu.

- Kod gola koji smo primili, Španjolac prati Hoxhu, a pet je metara od njega. U jednom trenutku počne skraćivati prostor i prestane pratiti svog igrača. Na kraju taj igrač zabije gol. To je opet stvar koncentracije. Od igrača koji je plaćen i kad pogledaš gdje je sve igrao, očekuješ da je koncentriran u ovakvim utakmicama. Meni je to neshvatljivo.

Komentirao je i borbu za naslov.

- Ako Dinamo ove godine ne osvoji prvenstvo, to je totalni debakl. Potrošili su goleme novce na igrače, a mnogi od njih, neću reći da to nisu zaslužili, ali nisu opravdali to što nose Dinamov dres. Treneru Kovačeviću nije lako. Pritisak je ogroman. Ne može svakog igrača učiniti sretnim i mora znati kako se postaviti prema njima - zaključio je.