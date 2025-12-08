Obavijesti

Nema više ni Turske ni Rovinja: Dinamo ide na zimske pripreme 50-ak kilometara od Zagreba?!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Čatež je bio dugogodišnji kamp hrvatske nogometne reprezentacije, ali 'vatreni' još od 2008. godine više ne borave tamo. Zagrepčani su lani bili u Antalyji, prije toga se najčešće pripremali u Rovinju...

U Maksimiru se već bave - zimskim aktivnostima. Zvonimir Boban, Dario Dabac i Mario Kovačević već razmišljaju o novim akvizicijama, pojačanjima koja će dodatno pojačati Dinamove redove, dok neki bave zimskim pripremama. Po tom pitanju ništa još nije definirano, ništa službeno potvrđeno, ali "modri" bi ove zime na pripreme trebali potrošiti puno manje novaca nego proteklih godina.

Kako doznajemo, Zagrepčani ove zime neće otići daleko, Dinamo neće ići put turske Antalyje gdje su momčad vodili Nenad Bjelica (u prvom mandatu 2019.) i Fabio Cannavaro 2025. godine. Neće se ići ni u Španjolsku u koju se već ne ide desetljeće, a Dinamova zimska baza neće biti ni Rovinj gdje su se "modri" pripremali između 2020. i 2024. godine.

Kako sada stvari stoje, Dinamo će zimske pripreme odraditi 50-ak kilometara od Zagreba - u Čatežu. Mario Kovačević bi, ako do tada ostane na klupi "modrih", trebao momčad prema Čatežu odvesti 7. siječnja što znači kako bi se dinamovci okupili par dana ranije, vrlo vjerojatno već 2. ili 3. siječnja. Prva službena utakmica drugog dijela sezone očekuje ih već 22. siječnja kad u Maksimir stiže FCSB.

Zanimljivo, Čatež je bio dugogodišnja baza hrvatske nogometne reprezentacije, "vatrene" je tamo najčešće vodio Slaven Bilić. Hrvatski nogometni savez imao je tih godina velike planove s Čatežom, reprezentacija se tamo trebala pripremati sve dok se ne izgradi "fantastičan trening-kamp" u Tuhelju, ali ta se priča nikad nije realizirala. I "vatreni" od 2008. više nisu stanovnici Čateža. Razlog? 

Čelnici HNS-a više se nije svidio teren u Brežicama, pa su odlučili reprezentaciju "vratiti kući". Dinamo bi sad trebao doći u Čatež, igrališta su od tih dana već nekoliko puta promijenjena, a u Maksimiru vjeruju kako će im tu biti puno lakše naći atraktivne suparnike nego kad se zimi pripremaju u Rovinju. A tamo im je teren uvijek predstavljao najveći problem... 

