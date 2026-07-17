Kukoč opleo po Garciji: 'Uvoditi Bambu prije Livaje, to je za ozbiljno promatranje...'

Hajduk se provukao u drugo pretkolo Europske lige. Iako su "bili" na Poljudu u prvoj utakmici bili puno bolja momčad i mogli slaviti s više od 2-0, u Žilini su se "tresl"i do samog kraja za prolazak. Sve se činilo idealnim kada je Van Hoorenbeeck zabio nakon ubačaja Šimuna Hrgovića u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena.

No onda je Hajduk pao u igri, a u 53. minuti nakon lijepe akcije za Žilinu je pogodio Marko Roginić. Tada se uvukla nesigurnost i igralo se samo na gol Hajduka. Trener Gonzalo Garcia pokušao je izmjenama promijeniti ritam i Hajduk je došao do nekoliko poluprilika, no na kraju utakmice još jedna neopreznost u obrani skupo ga je stajala. Igrač Žiline izborio se za udarac, Toni Silić je to obranio, no lopta se odbila od Dario Melnjaka u gol.

Ipak, do kraja utakmice nije bilo vremena da Hajduk uđe u još jednu dramu i "bili" su izborili utakmicu drugog pretkola, u kojem igraju protiv ciparskog Pafosa.

Utakmicu je komentirao i nekadašnji igrač Hajduka Tonći Kukoč Petraello, koji nije birao riječi nakon nezadovoljavajuće predstave. Posebno je istaknuo Bambu, koji je u igru ušao u 75. minuti umjesto Roka Brajkovića.

"Pogledajte kretnju i reakciju Bambe kod drugog gola Žiline. Kasni za svojim igračem i onda ga alibi napada te pušta da uđe u sredinu kao da je na terminu. Čovjek je ušao u igru u 75. minuti. Ako u 15 minuta nemaš snage i energije ispratiti svog igrača, o čemu dalje imamo pričati? U natjecateljskoj utakmici u četiri od pet utakmica izgleda kao da je zalutao u profesionalni nogomet. U 1. NL ima 50 krila koji su bolji od njega. Uvoditi Bambu prije Livaje, to je za ozbiljno promatranje" napisao je Kukoč na društvenim mrežama.

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Potom se osvrnuo na prošlosezonsko posrtanje Hajduka u Tirani, kada su “bili” nakon produžetaka ispali od Dinamo Cityja.

"Hajduk bez krila ne može igrati protiv ozbiljnih ekipa. Melnjak ne može igrati krilo jer mu fali brzine i eksplozivnosti da bi to moglo proći. Hvala Bogu da nadoknada nije bila deset minuta jer bi se ponovila Albanija", zaključio je Kukoč.