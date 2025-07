Kulenović: 'Nisam se nikada susreo s ovakvom situacijom otkako sam u Dinamu...'

Dinamo je ovog ljeta napravio kompletni remont u momčadi. Nema više Petkovića, Ademija, Pjace, Ristovskog, došli su neki novi klinci koji žele ostaviti svoj trag na Maksimiru. No, među njima je i ostalo nekoliko starosjedioca, a jedan od njih je Sandro Kulenović (25). Često kritiziran, no posljednje dvije godine jedan od najvažnijih igrača 'modrih'. Da bi tako moglo biti i u novoj sezoni, najavio je u prijateljskom dvoboju protiv Radomlja.

Dinamo je remizirao sa slovenskim klubom (2-2), a Sandro je opet odradio svoj zadatak, zabio je gol i pokazao da je na tragu prošlosezonske forme koja mu je bila najbolja u karijeri. Cilj je jasan, Dinamo više nema pravo na kiks i mora vratiti trofeje na Maksimir, a hoće li to uspjeti, ovisit će o Mariju Kovačeviću koji mora pronaći način kako posložiti i uigrati kompletno novu momčad.

- Nisam se nikada našao u ovakvoj situaciji, ali tako je kako je. Igrači su kvalitetni i vjerujem da će to pokazati kroz, ne samo pripreme, nego kroz cijelu sezonu - kazao je Kulenović za Novu TV pa nastavio:

Radomlje: Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - NK Radomlje | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Imamo dosta vremena do prve utakmice, dovoljno rano smo počeli. Olakotna okolnost je to što nema europskih kvalifikacija usred srpnja tako da imamo dosta vremena do početka kolovoza i prve utakmice da se uigramo i uštimamo.

Osvrnuo se i na remi protiv Radomlja. Neki su očekivali više od Dinama, ali jasno je kako su pripreme tek nedavno krenule i umor ne nagomilan u nogama. Trebat će i novim igračima neko vrijeme za prilagodbu, kao i da procesuiraju sve zahtjeve trenera.

- Sigurno da je moglo bolje, ali moramo biti svjesni da ne treniramo niti dva tjedna. Puno se promjena dogodilo u rosteru, stožeru… Puno je novih igrača i sve se to treba uklopiti, uigrati… Sigurno ne trebamo sami sebi stvarati neki pritisak, neki stres da od prve sekunde priprema sve mora biti savršeno. Trebat će neko vrijeme, igrači su kvalitetni, radni, radimo jako puno. Tako da nema mjesta brizi - rekao je napadač Dinama.