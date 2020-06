Kulešević: Dobri smo mi, ali... Dinamo se rekreirao kroz HNL, ostavili su nas za 20 bodova!

<p><strong>Dinamo </strong>je ovoga tjedna postao novi/stari prvak Hrvatske, a Zagrepčani u subotu od 20 sati na svom Maksimiru dočekuju <strong>Osijek</strong>.</p><p><strong>Igor Jovićević</strong> sa svojim je suradnicima svjestan kako 'modri' moraju biti bolji i atraktivniji nego u dosadašnjim utakmicama, a nova šansa za dokazivanje pruža im se protiv trećeplasirane momčadi lige.</p><h2>Pogledajte video: Dinamovci na testiranjima za korona virus</h2><p>- Spremno dočekujemo Osijek. Odlično smo odradili ovaj tjedan, bilo je to impresivno po pitanju intenziteta i kvalitete, kod igrača vidim radnu atmosferu i s velikim optimizmom dočekujemo Osijek. Kod nas je u momčadi <strong>odlična</strong> situacija, igrački rastemo iz utakmice u utakmicu, treba nam još malo vremena, ali vjerujem da ćemo već protiv Osijeka bolje izgledati - kaže Igor Jovićević, pa dodaje:</p><p>- <strong>Theophile </strong>ima manjih problema još od Gorice, ovaj tjedan je ostao kući, dok su svi ostali u kadru, nitko nema kartone. Mi imamo prilično raznovrstan kadar, pa ćemo dati priliku i nekim igračima koji su manje igrali do sada, pa vidjeti kako oni mogu pomoći momčadi.</p><p>Dinamu sada stižu teži suparnici, momčadi koje se bore za plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka...</p><p>- Da, i Osijek i Rijeka i Hajduk vode paklenu borbu za drugo mjesto, svi će protiv nas biti jako motivirani, igrati bez ikakvih kalkulacija i razmišljati samo o pobjedi. No, i mi imamo svoje zahtjeve, želimo pokazati navijačima kako se dižemo u formi, želimo dohvatiti pravi ritam do Europe. Pred nama je još šest utakmica, želimo se podići i momčadski i individualno podići formu do Europe koja je naš konačan cilj - završio je Jovićević.</p><h2>Škorić postaje rekorder</h2><p>U Osijeku su svjesni koliko će gostovanje s Dinamom biti teško. Kod njih je bilo pomalo turbulentno, Ivan Meštrović povukao se s mjesta predsjednika kluba i palicu predao <strong>Ferencu Sakalju</strong>.</p><p>- Za nas je Dinamo najlakše, a istovremeno i najteže gostovanje. Ne znam koliko će nekome ovo sjesti, ali ljudi: mi igramo protiv Dinama. Osijek je jako dobra momčad, puno radimo i dobro treniramo, imamo dobrih pojedinaca. Dobri su i Hajduk, Rijeka, Lokomotiva, potentna je Gorica, a Dinamo nam svima bježi 20 i više bodova. Tu razliku napravili su još dok su igrali Ligu prvaka... - počeo je brutalno realni Kulešević pa nastavio:</p><p>- Rekreirali su se u HNL-u, igrali s kombiniranim postavama. Možemo pričati o njihovoj formi, ali Dinamo je najbolji klub ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji. Imaju dobru momčad, par reprezentativaca. Borimo se za mjesto pod suncem, ne idemo se tamo predati, svaki bod na Maksimiru svima je bonus.</p><p>Ima Osijek i problema s ozljedama.</p><p>- <strong>Žaper </strong>ne ide na put, ne želim ga mrcvariti. Guti je ozlijeđen, <strong>Grezda </strong>nije spreman.</p><p>U knjige 1. HNL ući će kapetan Osijeka <strong>Mile Škorić</strong>. U subotu će odigrati 255. utakmicu za Osijek, a bit će mu to 26. nastup protiv Dinama, čime će postati igrač s najviše nastupa u međusobnim utakmicama ova dva kluba. Bio je izjednačen s Rumunjom Dumitruom Mituom koji je igrao za oba kluba.</p><p>Također, Škorić je jedini igrač Osijeka koji je četiri puta pobjeđivao Dinamo.</p><p>- Eh, kad bi u subotu pala i peta pobjeda - nasmijao se stoper Osijeka.</p>