Kultni engleski trener: Pokušao sam dovesti Modrića dok je bio u Dinamu. Evo zašto je propalo

Iskusni engleski nogometni trener Sam Allardyce (71), poznatiji kao "Big Sam", iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja otkriva nevjerojatnu priču o transferu koji se nikada nije dogodio, a u glavnoj ulozi je kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić (40).

Allardyce je podijelio montiranu fotografiju na kojoj pozira s mladim Lukom Modrićem dok zajedno drže dres Newcastle Uniteda s Modrićevim prezimenom i brojem 14. U opisu je pojasnio pozadinu priče koja je mogla promijeniti tijek nogometne povijesti.

- Pokušao sam dovesti veznjaka iz Dinama po imenu Luka Modrić dok sam bio u Newcastleu. Na kraju je otišao u Spurse. pošteno je reći da mu je to dobro ispalo (kao i Real Madridu), zar ne? - napisao je "Big Sam uz emotikon smijeha", prisjećajući se jednog od najvećih propuštenih transfera u svojoj karijeri.

Njegova objava potaknula je brojna pitanja, a mnoge navijače zanimalo je zašto je propao posao.

- Nažalost, nismo ga mogli priuštiti i doveli smo Geremija iz Chelseaja za puno manje novca kao njegovu zamjenu - objasnio je Allardyce jednom fanu u komentarima.

Ova objava dolazi u vrijeme kada je Allardyce i dalje vrlo aktivan u nogometnom svijetu. Nedavno su se pojavile glasine da je glavni kandidat za izbornika reprezentacije Zimbabvea, a nedavno je objavljeno da se priključio humanitarnoj inicijativi za razvoj nogometa na lokalnoj razini i podizanje svijesti o mentalnom zdravlju.

Iako se sprema za nove izazove, Big Sam se očito rado prisjeća starih dana i priča koje su mogle ispisati drugačiju povijest, a njegova objava o Modriću savršen je primjer za to. Objava je izazvala lavinu reakcija, a pratitelji su u komentarima izražavali svoje čuđenje i zabavu. "Big Sam i velike priče", našalio se jedan korisnik.

Drugi su bili znatiželjni zašto transfer nije uspio, a jedan od komentara ponudio je i mogući odgovor: "Čuo sam da su vlasnici Newcastlea rekli da je bio premalen". Ova anegdota dodatno je potaknula raspravu o tome koliko su fizičke predispozicije ponekad pogrešno procijenjene u nogometu.