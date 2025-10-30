Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTO BI BILO...

Kultni engleski trener: Pokušao sam dovesti Modrića dok je bio u Dinamu. Evo zašto je propalo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Kultni engleski trener: Pokušao sam dovesti Modrića dok je bio u Dinamu. Evo zašto je propalo
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Big Sam šokirao obožavatelje pričom o propuštenom transferu Modrića u Newcastle! Objavio fotku s Modrićem u dresu Newcastlea i otkrio kako je transfer propao jer su Englezi pronašli jeftiniju opciju

Iskusni engleski nogometni trener Sam Allardyce (71), poznatiji kao "Big Sam", iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja otkriva nevjerojatnu priču o transferu koji se nikada nije dogodio, a u glavnoj ulozi je kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić (40).

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Allardyce je podijelio montiranu fotografiju na kojoj pozira s mladim Lukom Modrićem dok zajedno drže dres Newcastle Uniteda s Modrićevim prezimenom i brojem 14. U opisu je pojasnio pozadinu priče koja je mogla promijeniti tijek nogometne povijesti.

NISU ZADOVOLJNI Talijani: Luka Modrić odigrao je najlošiju utakmicu za Milan...
Talijani: Luka Modrić odigrao je najlošiju utakmicu za Milan...

- Pokušao sam dovesti veznjaka iz Dinama po imenu Luka Modrić dok sam bio u Newcastleu. Na kraju je otišao u Spurse. pošteno je reći da mu je to dobro ispalo (kao i Real Madridu), zar ne? - napisao je "Big Sam uz emotikon smijeha", prisjećajući se jednog od najvećih propuštenih transfera u svojoj karijeri.

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Njegova objava potaknula je brojna pitanja, a mnoge navijače zanimalo je zašto je propao posao.

- Nažalost, nismo ga mogli priuštiti i doveli smo Geremija iz Chelseaja za puno manje novca kao njegovu zamjenu - objasnio je Allardyce jednom fanu u komentarima.

VELIKA ČAST ZA NIJEMCA Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'
Ikona Uniteda usporedila igrača od 135 mil. € s Modrićem: 'Luka je j***no čudovište! Čudesan je'

Ova objava dolazi u vrijeme kada je Allardyce i dalje vrlo aktivan u nogometnom svijetu. Nedavno su se pojavile glasine da je glavni kandidat za izbornika reprezentacije Zimbabvea, a nedavno je objavljeno da se priključio humanitarnoj inicijativi za razvoj nogometa na lokalnoj razini i podizanje svijesti o mentalnom zdravlju.

Iako se sprema za nove izazove, Big Sam se očito rado prisjeća starih dana i priča koje su mogle ispisati drugačiju povijest, a njegova objava o Modriću savršen je primjer za to. Objava je izazvala lavinu reakcija, a pratitelji su u komentarima izražavali svoje čuđenje i zabavu. "Big Sam i velike priče", našalio se jedan korisnik.

BIVŠI 'VATRENI' VIDEO Španjolci šokirani nakon što su tražili Rakitića da izabere između Modrića i legendi Barce
VIDEO Španjolci šokirani nakon što su tražili Rakitića da izabere između Modrića i legendi Barce

Drugi su bili znatiželjni zašto transfer nije uspio, a jedan od komentara ponudio je i mogući odgovor: "Čuo sam da su vlasnici Newcastlea rekli da je bio premalen". Ova anegdota dodatno je potaknula raspravu o tome koliko su fizičke predispozicije ponekad pogrešno procijenjene u nogometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini
POGLEDAJTE NEREDE IZBLIZA

Šokantan video: Torcidaš ispalio signalnu raketu prema tribini

Cibalia i Hajduk igrali do pete serije penala, a huligani napravili kaos. Policija je kaznila 17 ljudi za prekršaje, kod dvoje ljudi našla je drogu, a na tartan stazi završio je veliki broj iščupanih sjedalica
Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'
JAVIO SE ZA 24SATA

Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'

MMA borac Ivan Skoko u londonskom metrou oborio džeparoša i postao heroj! Spriječio krađu mobitela i predao lopova policiji. Ova drama dobila je sretan kraj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025