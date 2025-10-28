VIDEO Španjolci šokirani nakon što su tražili Rakitića da izabere između Modrića i legendi Barce

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji ključni igrač Barcelone, Ivan Rakitić (37), našao se u centru pažnje nakon što je na Instagram profilu "Radio Culer", posvećenom upravo katalonskom klubu, osvanuo video u kojem bira najboljeg veznog igrača. Njegovi odgovori, a posebno onaj posljednji, izazvali su lavinu reakcija, pogotovo jer dolaze u osjetljivom trenutku za klub.

U kratkom videu snimljenom za DAZN, Rakitić je sudjelovao u popularnoj igri "ovaj ili onaj", gdje je morao birati između dva ponuđena igrača kako bi došao do onog najboljeg.

Kroz niz izbora, Rakitić je pokazao odanost bivšim suigračima, birajući Sergija Busquetsa ispred velikih imena poput Stevena Gerrarda i Zinedinea Zidanea. U jednom simpatičnom trenutku, na pitanje "Busquets ili Rakitić?", Ivan se nasmijao i skromno odabrao svog bivšeg kapetana. Ipak, pravi izazovi uslijedili su na kraju, kada je morao birati između ikona Barcelone i svog sunarodnjaka.

Dilema je dosegla vrhunac kada je Rakitić prvo izabrao Andrésa Iniestu ispred Busquetsa, da bi ga zatim dočekalo najteže pitanje: Iniesta ili Luka Modrić. Nakon kraćeg oklijevanja, Rakitić je odabrao kapetana hrvatske reprezentacije.

U finalnom dvoboju protiv Xavija Hernándeza, ponovno je njegov odabir bio Modrić, proglasivši ga tako pobjednikom igre. Objava je stigla u posebno nezgodnom trenutku za navijače Barcelone, samo dan nakon bolnog poraza od Real Madrida 2-1 u El Clásicu, što je dodatno pojačalo raspravu.

Opis objave, "Je li donio ispravne odluke?", samo je potaknuo vatrenu diskusiju. Dok su mnogi u komentarima ostavljali emotikone smijeha, cijeneći Ivanovu iskrenost, dio navijača Barcelone nije bio oduševljen što je legenda Reala stavljena ispred njihovih ikona.

Bilo kako bilo, Ivan Rakitić je još jednom pokazao da, unatoč dubokoj povezanosti s Barcelonom, ne zaboravlja svoje korijene i poštovanje prema kapetanu svoje reprezentacije. Video je u kratkom roku postao viralan, dokazujući kako nogometne debate nikada ne prestaju, čak ni kada ih vode same legende igre.