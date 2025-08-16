Kum je zaposlio kuma? Ne, tako je odlučio Hrvatski teniski savez

Kaotična je bila situacija u Hrvatskom teniskom savezu, ali zaključak svega jest da je Velimir Zovko smijenjen, dok je na mjesto izbornika postavljen još aktivni hrvatski tenisač Ivan Dodig (40). Upravni odbor izglasao je smjenu Zovka 11. kolovoza, a već tri dana prije glasanja objavljena je vijest na službenoj stranici Davis Cupa kako će Ivan Dodig s klupe voditi hrvatske tenisače u Osijeku.

- Problem je u tome što nema nekih transparentnih tvari za moju promjenu, nego po kuloarima ide ono jako neatraktivno mišljenje 'kum je zaposlio kuma' i da je na taj način institucijski savez prihvatio takvu nekakvu farsu - rekao je Zovko za HRT.

U prijevodu, to bi značilo da je prvi hrvatski reket Marin Čilić (36, ATP 62.) odabrao izbornika reprezentacije, odnosno svoga kuma s kojim je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine ostvario povijesni uspjeh i osvojio srebrnu medalju u parovima, dok su najbolji bili upravo oni koje će u Osijeku voditi s klupe - Nikola Mektić (36) i Mate Pavić (32). Zajedno su i osvojili Davis Cup 2018. godine, a Zovko je Dodigu zaželio sreću na novoj funkciji.

Tokio: Marin Čilić i Ivan Dodig izborili finale muških parova | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Druga strana, odnosno ona Hrvatskog teniskog saveza, bila je nedostupna. Naime, sezona je godišnjih odmora pa su iz Saveza poručili da su predsjednik i direktor na otocima gdje je signal slab. No neće to trajati još dugo pa ćemo vjerojatno uskoro dobiti i njihovu stranu priče. Pod Dodigom će u Osijeku 12. i 13. rujna protiv Francuske istrčati udarni sastav. Naravno, nije to krivica bivšeg izbornika, već cijele situacije, a o svemu se na društvenim mrežama oglasio i novi izbornik.

- Moje imenovanje je došlo od strane Upravnog odbora HTS-a. I ta me ideja ugodno iznenadila i prihvatio sam je nakon mnogo razgovora s vodstvom. Obavijestio sam igrače o novoj ulozi, pa tako i samoga Marina, svi su bili vrlo pozitivni. Želim dečkima sreću i da dođu maksimalno spremni - napisao je Ivan Dodig.