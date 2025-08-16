Obavijesti

Sport

Komentari 0
DODIG NOVI IZBORNIK

Kum je zaposlio kuma? Ne, tako je odlučio Hrvatski teniski savez

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Kum je zaposlio kuma? Ne, tako je odlučio Hrvatski teniski savez
Tokio: Marin Čilić i Ivan Dodig izborili finale muških parova | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U kuloarima se pričalo svašta, ali činjenica je da će Ivan Dodig voditi Hrvatsku protiv Francuske 12. i 13. rujna u Osijeku u Davis Cupu

Kaotična je bila situacija u Hrvatskom teniskom savezu, ali zaključak svega jest da je Velimir Zovko smijenjen, dok je na mjesto izbornika postavljen još aktivni hrvatski tenisač Ivan Dodig (40). Upravni odbor izglasao je smjenu Zovka 11. kolovoza, a već tri dana prije glasanja objavljena je vijest na službenoj stranici Davis Cupa kako će Ivan Dodig s klupe voditi hrvatske tenisače u Osijeku.

- Problem je u tome što nema nekih transparentnih tvari za moju promjenu, nego po kuloarima ide ono jako neatraktivno mišljenje 'kum je zaposlio kuma' i da je na taj način institucijski savez prihvatio takvu nekakvu farsu - rekao je Zovko za HRT.

DAVIS CUP Trener Dodig objavio popis za dvoboj s Francuskom. Hrvatska će nastupiti u najjačem sastavu!
Trener Dodig objavio popis za dvoboj s Francuskom. Hrvatska će nastupiti u najjačem sastavu!

U prijevodu, to bi značilo da je prvi hrvatski reket Marin Čilić (36, ATP 62.) odabrao izbornika reprezentacije, odnosno svoga kuma s kojim je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine ostvario povijesni uspjeh i osvojio srebrnu medalju u parovima, dok su najbolji bili upravo oni koje će u Osijeku voditi s klupe - Nikola Mektić (36) i Mate Pavić (32). Zajedno su i osvojili Davis Cup 2018. godine, a Zovko je Dodigu zaželio sreću na novoj funkciji.

Tokio: Marin Čilić i Ivan Dodig izborili finale muških parova
Tokio: Marin Čilić i Ivan Dodig izborili finale muških parova | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Druga strana, odnosno ona Hrvatskog teniskog saveza, bila je nedostupna. Naime, sezona je godišnjih odmora pa su iz Saveza poručili da su predsjednik i direktor na otocima gdje je signal slab. No neće to trajati još dugo pa ćemo vjerojatno uskoro dobiti i njihovu stranu priče. Pod Dodigom će u Osijeku 12. i 13. rujna protiv Francuske istrčati udarni sastav. Naravno, nije to krivica bivšeg izbornika, već cijele situacije, a o svemu se na društvenim mrežama oglasio i novi izbornik.

NIJE OČEKIVAO OTKAZ Zovko o otkazu na klupi teniske reprezentacije: 'Zatečen sam, i dalje nisam dobio objašnjenje'
Zovko o otkazu na klupi teniske reprezentacije: 'Zatečen sam, i dalje nisam dobio objašnjenje'

- Moje imenovanje je došlo od strane Upravnog odbora HTS-a. I ta me ideja ugodno iznenadila i prihvatio sam je nakon mnogo razgovora s vodstvom. Obavijestio sam igrače o novoj ulozi, pa tako i samoga Marina, svi su bili vrlo pozitivni. Želim dečkima sreću i da dođu maksimalno spremni - napisao je Ivan Dodig. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025