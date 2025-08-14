Obavijesti

Sport

Komentari 0
DAVIS CUP

Trener Dodig objavio popis za dvoboj s Francuskom. Hrvatska će nastupiti u najjačem sastavu!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trener Dodig objavio popis za dvoboj s Francuskom. Hrvatska će nastupiti u najjačem sastavu!
25.11.2018. Hrvatska je osvojila Davis Cup drugi put u povijesti! | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Popis predvodi Marin Čilić, a tu su još i Borna Ćorić, Dino Prižmić i jedni od najboljih igrača parova na svijetu Mate Pavić i Nikola Mektić. Dvoboj se igra u Osijeku

Izbornik hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodig u četvrtak je prijavio sastav za predstojeći susret protiv Francuske u drugom kolu kvalifikacija za završni turnir Davis Cupa u Osijeku, a u postavi su hrvatski najbolje rangirani tenisači s pojedinačne, odnosno rang liste igrača parova.

Varaždin: Davis Cup, me? parova Dodig/Pavi? - Sander/Joran
Varaždin: Davis Cup, me? parova Dodig/Pavi? - Sander/Joran | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Popis predvodi Marin Čilić, 62. tenisač svijeta na aktualnoj pojedinačnoj ATP listi, a slijede Borna Ćorić (ATP-90.) i Dino Prižmić (ATP-129.). U postavi su i Mate Pavić, svjetski "broj 1" među igračima parova, i Nikola Mektić (ATP-15.). Igrat će se 12. i 13. rujna na zemljanoj podlozi u dvorani Gradski vrt, na istom mjestu gdje je početkom godine u prvom kolu ovog natjecanja Hrvatska pobijedila Slovačku 3-1.

- Hrvatska reprezentacija će u nadolazećem susretu igrati protiv svog velikog rivala, Francuske, s kojim je uvijek imala teške i zanimljive mečeve. U ovom susretu igrat ćemo u najboljem mogućem sastavu, na čelu s Marinom Čilićem i Bornom Ćorićem, te Dinom Prižmićem, Matom Pavićem i Nikolom Mektićem. Očekujemo uzbudljiv nastup pred domaćom publikom u Osijeku Nadamo se ogromnoj podršci, veselimo se susretu i nadamo se pobjedi i prolazu - rekao je Dodig.

Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi
Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ovo će biti prvi okršaj Hrvatske i Francuske u Davis Cupu od finala 2018. u Lilleu, kada je Hrvatska slavila rezultatom 3-1 i tako drugi put osvojila naslov u ovom natjecanju. U Osijeku će, bilo u igračkoj, bilo u izborničkoj ulozi, biti čak četvorica članova reprezentacije iz Lillea – Čilić, Ćorić, Pavić i Dodig.

Hrvatska i Francuska do sada su se u Davis Cupu sastale tri puta, a nakon uspjeha Francuza 2004. u Metzu (4-1) slijedile su dvije pobjede hrvatskih tenisača: u Zadru 2016. (3-2) i Lilleu dvije godine potom (3-1).

NIJE OČEKIVAO OTKAZ Zovko o otkazu na klupi teniske reprezentacije: 'Zatečen sam, i dalje nisam dobio objašnjenje'
Zovko o otkazu na klupi teniske reprezentacije: 'Zatečen sam, i dalje nisam dobio objašnjenje'
BITKA ZA ZAVRŠNICU Sad se sve zna: Evo kad će biti dostupne ulaznice za ključan dvoboj Davis Cupa s Francuskom
Sad se sve zna: Evo kad će biti dostupne ulaznice za ključan dvoboj Davis Cupa s Francuskom

Ulaznice za susret u Osijeku bit će u prodaji od subote 16. kolovoza u sustavu Entrio, a prodavat će se po cijeni od 15 eura za petak ili subotu, te 20 eura za komplet za oba dana. U petak (igraju se dva pojedinačna meča) program počinje u 16 sati, a u subotu (meč parova, pa dva pojedinačna meča) u 14 sati.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši hajdukovac otišao u Karlovac. Osijek je doveo Albanca...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025