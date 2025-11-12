Obavijesti

DOBIT ĆE MODERAN IZGLED

Kušek Apaš kakvog znamo ide u povijest. Gradit će novi stadion s 5000 mjesta, evo detalja

Piše Domagoj Vugrinović,
Kušek Apaš kakvog znamo ide u povijest. Gradit će novi stadion s 5000 mjesta, evo detalja
Slaven Belupo i Varaždin sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prema trenutačno razrađenim planovima, zadržat će se postojeća glavna tribina, dok će se u iduće dvije do tri godine oko nje izgraditi još tri nove, čime će stadion postati zatvorena i funkcionalna cjelina

Nakon godina planiranja i brojnih najava, Koprivnica napokon ulazi u konkretnu fazu realizacije projekta o kojem se dugo govori - izgradnju novog stadiona za Slavena. Gradonačelnik Mišel Jakšić potvrdio je da će se novi, suvremeni nogometni objekt graditi na postojećoj lokaciji u Miškininoj ulici, gdje se danas nalazi stadion Ivan Kušek-Apaš, piše Podravski.hr.

Prvi korak u ostvarivanju projekta bit će raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja do kraja ove godine. Natječaj će definirati konačni izgled i funkcionalna rješenja budućeg stadiona, od vizualnog identiteta i rasporeda tribina do prilaznih putova, parkirališta i pomoćnih terena. Po uzoru na projekte nove gradske tržnice i knjižnice, finalni će prijedlog biti javno predstavljen građanima, čime se osigurava transparentnost cijelog procesa.

FIFA OBJAVILA Evo kad 'mini-vatreni' igraju za osminu finala SP-a u Katru...
Evo kad 'mini-vatreni' igraju za osminu finala SP-a u Katru...

Prema trenutačno razrađenim planovima, zadržat će se postojeća glavna tribina, dok će se u iduće dvije do tri godine oko nje izgraditi još tri nove, čime će stadion postati zatvorena i funkcionalna cjelina s približno 5000 sjedećih mjesta. Novi objekt trebao bi zadovoljiti suvremene standarde i pružiti bolji komfor gledateljima i sportašima, čime bi se riješili dugogodišnji problemi sadašnjeg stadiona koji ima kapacitet od 3134 mjesta i ne udovoljava kriterijima modernog nogometa.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iako su se ranijih godina spominjali različiti projekti, pa i onaj s kapacitetom od 8000 mjesta, aktualni plan pokazuje realniji pristup i jasnu namjeru Grada da projekt dovede do kraja. Pitanja o točnoj dinamici radova i financiranju još su otvorena. Grad planira dio sredstava osigurati putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a očekuje se i potpora države. Gradonačelnik Jakšić ističe da, ako se ulaže u stadione u većim gradovima poput Zagreba i Splita, i Koprivnica zaslužuje suvremeni sportski objekt.

Ako sve bude išlo prema planu, za dvije do tri godine Koprivnica bi mogla dobiti moderan stadion koji će zadovoljiti potrebe kluba, navijača i grada te postati novo središte sportskog života Podravine.

