Kustić: Dalić mi je sam rekao da misli da je Bilić najbolji izbor

Glavna vijest dana je imenovanje novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije nakon što je tu funkciju napustio Zlatko Dalić. Njegov nasljednik je Slaven Bilić kojemu je ovo drugi mandat na klupi 'vatrenih'. Odluku je danas pozdravio Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza koji je jednoglasno odlučio da će Bilić ponovno voditi reprezentaciju.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić gostovao je u dnevniku Nove TV gdje je komentirao proces izbora.

- Slaven Bilić bio je prvi izbor. Kad smo sjeli za stol i razgovarali, rekao je sve svoje ideje i razmišljanja o reprezentaciji. Ja osobno više nisam dvojio, a isto su mislili i članovi Izvršnog odbora i stručne komisije. On je bio jedini prijedlog - počeo je Kustić.

Naglasio je da je Bilić radom zaslužio još jednu priliku na klupi 'vatrenih'.

- Vodio je mladu reprezentaciju, šest godina A reprezentaciju, zna kako diše Hrvatska i hrvatska reprezentacija. Neke od ovih igrača, poput Luke Modrića, upravo je on uveo u reprezentaciju. Siguran sam da je dobar izbor.

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Otkrio je kako je sada bivši izbornik Dalić podržao ponovno imenovanje Bilića za izbornika. Osim toga, rekao je kako je bilo i suza na rastanku.

- Moj stav je uvijek bio da je Zlatko prvi izbor dok god želi biti izbornik. To sam rekao i njemu. Kada je odlučio otići, pitao sam ga koga vidi kao najbolje rješenje i sam mi je rekao da misli kako je Slaven Bilić najbolji izbor - objasnio je i dodao:

- Nije bilo lako. Bilo je puno emocija, mogu reći i suza. Nakon svih rezultata koje je ostvario treba poštovati njegovu odluku. Od srca mu zahvaljujem na svemu što je napravio za hrvatsku reprezentaciju i hrvatski nogomet.

Komentirao je i Modrićevu budućnost u reprezentaciji.

- Svi mi želimo Lukin ostanak. Ne treba posebno govoriti koliko znači svojim prisustvom i igrama. To je pokazao i na ovom Svjetskom prvenstvu. Slaven i Luka imaju poseban odnos. Volio bih da ostane, ali mislim da je u redu da prvo njih dvojica sjednu, razgovaraju i zajedno donesu odluku - rekao je.

Svjestan je da neće biti lako nadmašiti rezultate koje je postigao Zlatko Dalić.

- Teško će itko nadmašiti Zlatka Dalića. To su povijesni rezultati. Ali sjetimo se da je nakon Eura u Njemačkoj velik dio javnosti želio promjenu, a mi smo produžili ugovor i ponovno napravili odlične rezultate. Vjerujem da i Slaven može održati reprezentaciju na toj razini - zaključio je.