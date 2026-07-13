Obavijesti

Sport

Komentari 1
PREDSJEDNIK HNS-A

Kustić: Nije lako nakon Zlatka! Bilić ima veliku podršku igrača

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Kustić: Nije lako nakon Zlatka! Bilić ima veliku podršku igrača
SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bilić je proslavljeni reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti, rekao je Kustić

Admiral

Slaven Bilić novi/stari je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U ponedjeljak je HNS službeno potvrdio njegov povratak u klupu nakon što je vodio reprezentaciju u razdoblju od 2006. do 2012. godine. Bilić će u izborničkoj fotelji naslijediti Zlatka Dalića, koji je s "vatrenima" ostvario povijesne uspjehe te osvojio dvije svjetske medalje, srebro u Rusiji i broncu u Katru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Na izborničku poziciju reprezentacije Hrvatske vraća se 57-godišnji Slaven Bilić VIDEO
Na izborničku poziciju reprezentacije Hrvatske vraća se 57-godišnji Slaven Bilić | Video: 24sata Video

Marijan Kustić i Bilić potpisali su sve potrebne dokumente u utorak, a predsjednik HNS-a rekao je za službenu stranicu kako je Bilić "idealni Dalićev nasljednik".

'VATRENI' DOBILI ŠEFA Službeno: Bilić novi izbornik!
Službeno: Bilić novi izbornik!

- Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu - izjavio je Kustić i dodao...

SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire
SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu -  poručio je predsjednik HNS-a.

ANKETA: Podržavate li Bilićevo imenovanje?

Jeste li zadovoljni imenovanjem Slavena Bilića za izbornika?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamu stiglo pojačanje, a Hajduku propalo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamu stiglo pojačanje, a Hajduku propalo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj
UOČI OBJAVE SURADNJE

Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Bilić se vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina, a HNS u ponedjeljak odlučuje o njegovu povratku. Plaća bi mu trebala biti manja od Dalićeve
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na klupu hrvatske nogometne reprezentacije odlaskom Zlatka Dalića. "Vatrene" će povesti u novom ciklusu Lige nacija i kvalifikacijama za Euro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026