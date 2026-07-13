Kustić: Nije lako nakon Zlatka! Bilić ima veliku podršku igrača

Slaven Bilić novi/stari je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. U ponedjeljak je HNS službeno potvrdio njegov povratak u klupu nakon što je vodio reprezentaciju u razdoblju od 2006. do 2012. godine. Bilić će u izborničkoj fotelji naslijediti Zlatka Dalića, koji je s "vatrenima" ostvario povijesne uspjehe te osvojio dvije svjetske medalje, srebro u Rusiji i broncu u Katru.

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Marijan Kustić i Bilić potpisali su sve potrebne dokumente u utorak, a predsjednik HNS-a rekao je za službenu stranicu kako je Bilić "idealni Dalićev nasljednik".

- Još jednom zahvaljujem Zlatku na iznimnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumijemo njegovu odluku da s ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu - izjavio je Kustić i dodao...

SP 2026 Alexandria: Zlatko Dalić i Marijan Kustić na terasi Hotela Satire | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i izborničko iskustvo te sam siguran da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imat će naravno punu podršku Saveza u svom radu te mu od srca želim puno sportske sreće u novom izborničkom mandatu - poručio je predsjednik HNS-a.

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