Kutinčanin pobijedio na FNC-u u Beogradu pa honorar donirao djeci bez roditeljske skrbi

Stanislav Krofak (38 godine 11-8) obilježio je FNC 31 u Beogradskoj areni. Hrvatski MMA veteran pobijedio je Aleksandra Jankovića (31, 15-15) sudačkom odlukom, ali njegov potez nakon borbe odjeknuo je jače od same pobjede. Krofak je, naime, cjelokupni honorar s beogradske priredbe odlučio donirati u humanitarne svrhe. Novac će proslijediti zakladi koja skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a najavio je i da će isto učiniti sa svim budućim zaradama od borbi.

- Bog sve vidi, on nam i daje i uzima. Ne radim to da bih se promovirao, niti sam ja to prvi pustio u javnost. FNC-ovim čelnicima odmah sam rekao da taj novac neće ići u moj džep - rekao je Krofak za Fight Site.

Hrvatski borac objasnio je kako MMA i dalje doživljava kao veliku ljubav, a ne kao glavni izvor prihoda. U tome mu, kaže, pomaže činjenica da ima vlastitu građevinsku tvrtku, zbog čega honorare iz kaveza može usmjeriti onima kojima su potrebniji.

- Hvala Bogu, imam svoju građevinsku firmu i ne moram se brinuti za izvore prihoda. Zato sam odlučio sav novac koji zaradim boreći se donirati - dodao je.

Krofaka regionalna publika dobro ga poznaje po nastupima u FNC-u, a 2025. posebno se istaknuo nokautom protiv Dušana Džakića. Bio je i prvak srednje kategorije Nokaut FC-a, a veći dio pobjeda ostvario je prekidima, najčešće nokautima.