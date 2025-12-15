Obavijesti

UBOJITA KOMBINACIJA

Kuzmanović pred transferom karijere? Prvak Europe želi ga upariti na golu s Mandićem

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dominika Kuzmanovića ugovor s Gummersbachom veže do 2028. godine, tako će Magdeburgu za njegova usluge morati platiti i značajnu odštetu

Golman hrvatske reprezentacije Dominik Kuzmanović prije Europskog prvenstva u siječnju mogao bi promijeniti momčad. Kao jedan od najboljih mladih golmana iz Našica u lipnju 2024. godine potpisao je za peterostrukog europskog prvaka Gummersbach.

Njemački je klub za njega isplatio i visoku odštetu od oko 250.000 eura, a sada ga je spreman prodati Magdeburgu, navodi Handball Base. U Magdeburg bi trebao stići sljedeće sezone kao zamjena za Nikolu Portnera, koji bi se trebao pridružiti Pick Szegedu.

Tako će se Kuzmanović pridružiti reprezentativnom kolegi Mateju Mandiću u još uvijek aktualnom prvaku Europe. Budući da Kuzmanović ima ugovor s Gummersbachom do 2028. godine, jasno je da će Magdeburg morati platiti odštetu, a točan iznos objavit će se naknadno. Nema sumnje da će Magdeburg imati uistinu vrhunski vratarski par.

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Gummersbach je već osigurao Kuzmanovićevu zamjenu. Klub je postigao dogovor s Ignaciom Bioscom. Španjolski golman napustit će Nantes, gdje će ga zamijeniti Christoffer Bonde, koji stiže iz danskog Skjerna.

BUDUĆNOST JE SVIJETLA Rukometna godina za poželjeti: 'Ponosni smo na uspjeh, a još više na to kakvi smo domaćini'
Rukometna godina za poželjeti: 'Ponosni smo na uspjeh, a još više na to kakvi smo domaćini'

Magdeburg i ove sezone izgleda kao najveći favorit za naslov u Ligi prvaka. Prvoplasirana je momčad u skupini sa Zagrebom, gdje ima 10 utakmica i isto toliko pobjeda. Nalazi se i na vrhu Bundeslige, gdje ga je zaustavio tek Erlangen, s kojim je remizirao. Što se pak Kuzmanovića tiče, posljednju je utakmicu odigrao upravo protiv Magdeburga, no upisao je tek četiri obrane.

