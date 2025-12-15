Dominika Kuzmanovića ugovor s Gummersbachom veže do 2028. godine, tako će Magdeburgu za njegova usluge morati platiti i značajnu odštetu
Kuzmanović pred transferom karijere? Prvak Europe želi ga upariti na golu s Mandićem
Golman hrvatske reprezentacije Dominik Kuzmanović prije Europskog prvenstva u siječnju mogao bi promijeniti momčad. Kao jedan od najboljih mladih golmana iz Našica u lipnju 2024. godine potpisao je za peterostrukog europskog prvaka Gummersbach.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Njemački je klub za njega isplatio i visoku odštetu od oko 250.000 eura, a sada ga je spreman prodati Magdeburgu, navodi Handball Base. U Magdeburg bi trebao stići sljedeće sezone kao zamjena za Nikolu Portnera, koji bi se trebao pridružiti Pick Szegedu.
Tako će se Kuzmanović pridružiti reprezentativnom kolegi Mateju Mandiću u još uvijek aktualnom prvaku Europe. Budući da Kuzmanović ima ugovor s Gummersbachom do 2028. godine, jasno je da će Magdeburg morati platiti odštetu, a točan iznos objavit će se naknadno. Nema sumnje da će Magdeburg imati uistinu vrhunski vratarski par.
Gummersbach je već osigurao Kuzmanovićevu zamjenu. Klub je postigao dogovor s Ignaciom Bioscom. Španjolski golman napustit će Nantes, gdje će ga zamijeniti Christoffer Bonde, koji stiže iz danskog Skjerna.
Magdeburg i ove sezone izgleda kao najveći favorit za naslov u Ligi prvaka. Prvoplasirana je momčad u skupini sa Zagrebom, gdje ima 10 utakmica i isto toliko pobjeda. Nalazi se i na vrhu Bundeslige, gdje ga je zaustavio tek Erlangen, s kojim je remizirao. Što se pak Kuzmanovića tiče, posljednju je utakmicu odigrao upravo protiv Magdeburga, no upisao je tek četiri obrane.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+